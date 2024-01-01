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Новое видео MARTY FRIEDMAN



"Song For An Eternal Child", новое видео MARTY FRIEDMAN, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Drama":



01. Illumination

02. Song For An Eternal Child

03. Triumph (Official Version)

04. Thrill City

05. Deep End

06. Dead Of Winter

07. Mirage

08. A Prayer

09. Acapella

10. Tearful Confession

11. Icicles

12. 2 Rebeldes (Dead Of Winter) (Spanish version)

12. Mirage (Guitar Karaoke Version) (bonus track Japan)



Состав:



Marty Friedman - Guitar

Wakazaemon - Bass

Gregg Bissonette - Drums

Mika Maruki - Piano, Keyboard & Synth

Hiyori Okuda - Cello

Miho Chigyo - Violin



Vocals on "Dead Of Winter": Chris Brooks (LIKE A STORM)

Vocals on "2 Rebeldes": Steven Baquero Vargas

Bass on "Mirage": Or Lubianiker

Rhythm guitar on "Thrill City": Naoki Morioka

Keys and synth on "Sanctuary": Takuro Iga

Drums on "Thrill City": Chargeeeeee http://www.martyfriedman.com







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