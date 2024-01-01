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*Новый альбом CREMATORY выйдет весной 39
*Вокалистка EVANESCENCE сунет за Камалу 36
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Marty Friedman

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Новое видео MARTY FRIEDMAN



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"Song For An Eternal Child", новое видео MARTY FRIEDMAN, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Drama":

01. Illumination
02. Song For An Eternal Child
03. Triumph (Official Version)
04. Thrill City
05. Deep End
06. Dead Of Winter
07. Mirage
08. A Prayer
09. Acapella
10. Tearful Confession
11. Icicles
12. 2 Rebeldes (Dead Of Winter) (Spanish version)
12. Mirage (Guitar Karaoke Version) (bonus track Japan)

Состав:

Marty Friedman - Guitar
Wakazaemon - Bass
Gregg Bissonette - Drums
Mika Maruki - Piano, Keyboard & Synth
Hiyori Okuda - Cello
Miho Chigyo - Violin

Vocals on "Dead Of Winter": Chris Brooks (LIKE A STORM)
Vocals on "2 Rebeldes": Steven Baquero Vargas
Bass on "Mirage": Or Lubianiker
Rhythm guitar on "Thrill City": Naoki Morioka
Keys and synth on "Sanctuary": Takuro Iga
Drums on "Thrill City": Chargeeeeee




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