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*Вокалист DREAM THEATER: «У прогрессивной группы есть свобода... 80
*IRON SAVIOR зассали из-за Трампа 76
*Лысый из IRON SAVIOR: «Я из Германии, где по закону СМИ обяз... 64
*Обновленное видео HELLOWEEN 51
*Гитарист IRON MAIDEN: «Мы знаем, когда нам уйти на покой» 36
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Marty Friedman

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26 фев 2025 : 		 Видео с выступления MARTY FRIEDMAN

16 фев 2025 : 		 MARTY FRIEDMAN: «В детстве я был большим фанатом ULI JON ROTH»

13 фев 2025 : 		 MARTY FRIEDMAN: «Уважал, уважаю и буду уважать METALLICA!»

12 фев 2025 : 		 MARTY FRIEDMAN: «Япония — самая безопасная страна»

8 фев 2025 : 		 MARTY FRIEDMAN: «Я с огромным удовольствием присоединюсь к любой группе или любому проекту, который мне понравится»

28 янв 2025 : 		 MARTY FRIEDMAN: «Встреча с Dave'ом оказала исцеляющий эффект — я будто сходил по-большому»

27 янв 2025 : 		 MARTY FRIEDMAN открыл тур

26 янв 2025 : 		 Новое видео MARTY FRIEDMAN

17 янв 2025 : 		 MARTY FRIEDMAN: «Принадлежность к какому-либо сообществу сильно переоценивается»

14 дек 2024 : 		 MARTY FRIEDMAN: «Бабло решает!»

9 дек 2024 : 		 MARTY FRIEDMAN о выступлениях с MEGADETH

28 ноя 2024 : 		 MARTY FRIEDMAN о причине, по которой многим японцам нравится тяжёлая музыка

12 ноя 2024 : 		 MARTY FRIEDMAN дал совет молодым

6 ноя 2024 : 		 Новое видео MARTY FRIEDMAN

2 окт 2024 : 		 MARTY FRIEDMAN: «Моя книга ответит на многие вопросы о MEGADETH»

17 сен 2024 : 		 MARTY FRIEDMAN о возвращении в MEGADETH: «Это фантастика, сынок!»

3 сен 2024 : 		 MARTY FRIEDMAN обещает большой тур

19 июл 2024 : 		 MARTY FRIEDMAN исполняет свои любимые риффы

14 июл 2024 : 		 Обложка биографии MARTY FRIEDMAN

10 июл 2024 : 		 MARTY FRIEDMAN: «И зачем мне слушать "Risk"?»

7 июл 2024 : 		 MARTY FRIEDMAN: «Способность сосуществовать в культуре, к которой вы не принадлежите, приносит огромную пользу»

17 июн 2024 : 		 MARTY FRIEDMAN обещает сорвать покровы

4 июн 2024 : 		 MARTY FRIEDMAN о MASA ITO

23 май 2024 : 		 MARTY FRIEDMAN не любит, когда его имя связывают с MEGADETH

17 май 2024 : 		 Новое видео MARTY FRIEDMAN

17 май 2024 : 		 MARTY FRIEDMAN закончил автобиографию
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Видео с выступления MARTY FRIEDMAN



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Видео с выступления MARTY FRIEDMAN, которое состоялось 22 февраля в клубе Whisky A Go Go, West Hollywood, California, доступно для просмотра ниже.






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