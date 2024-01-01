Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*KERRY KING: «Из MEGADETH я бы сделал другую группу» 39
*Вокалист IRON MAIDEN: «Я бы нашел замену, если бы не смог бо... 25
*LINKIN PARK исполнили новую песню 17
*SEBASTIAN BACH сунул за Камалу 16
*BRUCE KULICK не понимает 13
*Новые обещания нового KING DIAMOND 12
*Барабанщик THE DOORS сунет за Камалу 12
*Лидер FEAR FACTORY: «Реюниону классического состава не быват... 12
*Гитарист SEPULTURA пригласил братьев на концерты 11
*Новое видео LACRIMOSA 11
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*KERRY KING: «Из MEGADETH я бы сделал другую группу» 39
*Вокалист IRON MAIDEN: «Я бы нашел замену, если бы не смог бо... 25
*LINKIN PARK исполнили новую песню 17
*SEBASTIAN BACH сунул за Камалу 16
*BRUCE KULICK не понимает 13
[= ||| все новости группы



*

Marty Friedman

*



12 ноя 2024 : 		 MARTY FRIEDMAN дал совет молодым

6 ноя 2024 : 		 Новое видео MARTY FRIEDMAN

2 окт 2024 : 		 MARTY FRIEDMAN: «Моя книга ответит на многие вопросы о MEGADETH»

17 сен 2024 : 		 MARTY FRIEDMAN о возвращении в MEGADETH: «Это фантастика, сынок!»

3 сен 2024 : 		 MARTY FRIEDMAN обещает большой тур

19 июл 2024 : 		 MARTY FRIEDMAN исполняет свои любимые риффы

14 июл 2024 : 		 Обложка биографии MARTY FRIEDMAN

10 июл 2024 : 		 MARTY FRIEDMAN: «И зачем мне слушать "Risk"?»

7 июл 2024 : 		 MARTY FRIEDMAN: «Способность сосуществовать в культуре, к которой вы не принадлежите, приносит огромную пользу»

17 июн 2024 : 		 MARTY FRIEDMAN обещает сорвать покровы

4 июн 2024 : 		 MARTY FRIEDMAN о MASA ITO

23 май 2024 : 		 MARTY FRIEDMAN не любит, когда его имя связывают с MEGADETH

17 май 2024 : 		 Новое видео MARTY FRIEDMAN

17 май 2024 : 		 MARTY FRIEDMAN закончил автобиографию

2 май 2024 : 		 Новое видео MARTY FRIEDMAN

17 апр 2024 : 		 Лидер MEGADETH о MARTY FRIEDMAN'е: «Мал, да удал!»

17 мар 2024 : 		 MARTY FRIEDMAN о новом гитаристе MEGADETH

13 мар 2024 : 		 MARTY FRIEDMAN представил новый трек

9 мар 2024 : 		 MARTY FRIEDMAN: «Гитаристы всё ещё надеются, что гитара и дальше будет востребована»

26 фев 2024 : 		 Видео полного выступления MARTY FRIEDMAN

20 дек 2023 : 		 MARTY FRIEDMAN в новом видео DANIEL DEVITA

12 дек 2023 : 		 MARTY FRIEDMAN завершил запись альбома

1 дек 2023 : 		 Рождественский трек от MARTY FRIEDMAN

28 ноя 2023 : 		 MARTY FRIEDMAN о новом альбоме

18 ноя 2023 : 		 MARTY FRIEDMAN в лагере

16 ноя 2023 : 		 Мастер-класс от MARTY FRIEDMAN
Показать далее
| - |

|||| сегодня

MARTY FRIEDMAN дал совет молодым



zoom
MARTY FRIEDMAN в интервью China's SKYline ответил на вопрос о том, какой бы он дал совет молодым музыкантам:

«Техника, безусловно, важна. Вы должны уметь играть на инструменте. Так что, конечно, практика в любом деле — это хорошо. Но я всегда говорю, что вы должны играть перед другими людьми. Неважно, начинающий вы, средний или суперпрофи. Когда вы играете перед другими людьми, ваше тело говорит: "Я должен играть как можно лучше, потому что я не хочу облажаться перед ними". Это давление, из-за этого вы начинаете играть намного эффективнее. Когда вы один и делаете ошибку или играете плохо, то нет никакого давления, никого это не волнует, ничего не происходит, но когда вы играете перед людьми, ваше тело заставляет вас работать усерднее. Это связано с контактом с аудиторией и вашим личным страхом выглядеть идиотом. Вы не хотите выглядеть идиотом. Поэтому, когда вы это делаете, вы становитесь гораздо более эффективным во время практики. Это значит, что нужно тренироваться перед сестрой, братом, семьёй, друзьями. Скажите: "Я сейчас попытаюсь сыграть новую песню. Послушайте". Это гораздо лучше, чем играть в своей комнате. Даже если вы играете в совсем начинающей группе, старайтесь устраивать небольшие концерты. Играйте в парке, в маленьком клубе или ресторане, потому что тогда то, что вы делаете, ваше тело запомнит».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 112

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом