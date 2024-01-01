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MARTY FRIEDMAN дал совет молодым



MARTY FRIEDMAN в интервью China's SKYline ответил на вопрос о том, какой бы он дал совет молодым музыкантам:



«Техника, безусловно, важна. Вы должны уметь играть на инструменте. Так что, конечно, практика в любом деле — это хорошо. Но я всегда говорю, что вы должны играть перед другими людьми. Неважно, начинающий вы, средний или суперпрофи. Когда вы играете перед другими людьми, ваше тело говорит: "Я должен играть как можно лучше, потому что я не хочу облажаться перед ними". Это давление, из-за этого вы начинаете играть намного эффективнее. Когда вы один и делаете ошибку или играете плохо, то нет никакого давления, никого это не волнует, ничего не происходит, но когда вы играете перед людьми, ваше тело заставляет вас работать усерднее. Это связано с контактом с аудиторией и вашим личным страхом выглядеть идиотом. Вы не хотите выглядеть идиотом. Поэтому, когда вы это делаете, вы становитесь гораздо более эффективным во время практики. Это значит, что нужно тренироваться перед сестрой, братом, семьёй, друзьями. Скажите: "Я сейчас попытаюсь сыграть новую песню. Послушайте". Это гораздо лучше, чем играть в своей комнате. Даже если вы играете в совсем начинающей группе, старайтесь устраивать небольшие концерты. Играйте в парке, в маленьком клубе или ресторане, потому что тогда то, что вы делаете, ваше тело запомнит».







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