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MARTY FRIEDMAN: «Моя книга ответит на многие вопросы о MEGADETH»



MARTY FRIEDMAN в рамках подкаста "Talk Louder" обсудил выходящую третьего декабря биографическую книгу "Dreaming Japanese":



«Я думаю, что есть много вопросов, остающихся без ответа о MEGADETH, и есть много вопросов, остающихся без ответа о HAWAII и CACOPHONY. Не так уж много людей задают вопросы о HAWAII, но все они там есть, потому что я считаю, что в такой книге важно раскрыть все о человеке — какая бы эпоха моей карьеры ни интересовала кого-то, я считаю, что важно знать все, что привело тебя к этой точке. Так что здесь есть все подробности о моей первой группе, DEUCE, а затем о гавайской VIXEN и всем остальном, о CACOPHONY и, конечно же, о MEGADETH. Я думаю, что люди будут искренне удивлены тем, насколько подробно я рассказываю о временах MEGADETH, потому что это не то, о чем я говорил с тех пор, как покинул группу. А то, о чем я говорил, пока был в группе, было очень похоже на промоушен, рассказывая о гитарных партиях и говоря о том, что «сейчас мы гастролируем в этой части мира». Это были исключительно промо-интервью и тому подобные разговоры, но очень редко, если вообще когда-либо — возможно, никогда - на личном уровне. Так что я полагаю, что людям будет приятно это прочитать. И потом, конечно, все, что случилось после этой истории. Потому что после этих событий моя жизнь просто перевернулась на 180 градусов, а еще все эти японские заморочки. Думаю, многим это откроет глаза. Но, возвращаясь к MEGADETH, я считаю, что людям это очень понравится. Я думаю, это будет очень приятное чтение для них, потому что они скажут: «О, я не знал этого, о, я не знал того»... Много интересного, о чем не говорят, и что у меня никогда не было возможности донести до людей. Много хороших событий».



Далее Friedman отметил, что он «невероятно гордится всем тем, что было в MEGADETH, тем, что мы сделали. То, что MEGADETH сделали для моей карьеры, было моим первым шагом в реальный мир музыкального бизнеса, и я невероятно благодарен за эту возможность. С MEGADETH не связано абсолютно никакой неприязни. Нет абсолютно никаких негативных чувств, ничего подобного. Так что вы не прочитаете никаких оскорблений, никакого негатива. Есть только правда. Все написано именно с моей точки зрения, как это происходило, как я это запомнил. Я был абсолютно чист и трезв все время, пока был в группе. Я даже не пил пива. Когда мне было 14, 15 и 16 лет, я был маньяком. В своей первой группе DEUCE я прожил три жизни, принимая все наркотики, выпивая, отрываясь на вечеринках и занимаясь рок-звездным весельем. Я так много всего этого делал, и произошло нечто, что заставило меня просто завязать с наркотиками прямо там, это долгая история, о которой я расскажу. Но к тому времени, как я оказался в MEGADETH, я уже был натуралом еще до того, как натурал стал термином. Так что я помню все эти события с ясностью и благодарностью.



Люди читают всякое в Интернете, и мне бы не хотелось, чтобы они думали, что я испытываю какие-то негативные чувства к той эпохе, потому что это абсолютно не так. Некоторые из моих любимых композиций, которые я создал за свою карьеру, были сделаны в тот период, поэтому мне очень понравилось описывать процесс, как создавалась вся эта музыка, как она делалась, как записывалась на пленку. Это был определенный процесс, и это был процесс, который только — только MEGADETH делали это. Во всех проектах, группах и артистах, с которыми я работал, и во всех альбомах, которые я сделал самостоятельно, до и после, в MEGADETH был уникальный процесс создания музыки, и я очень подробно рассказал о том, что это значит для меня, как это действует на меня и все такое прочее».







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