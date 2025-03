сегодня



Новое видео MARTY FRIEDMAN



Tearful Confession, новое видео MARTY FRIEDMAN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Drama:



01. Illumination

02. Song For An Eternal Child

03. Triumph (Official Version)

04. Thrill City

05. Deep End

06. Dead Of Winter

07. Mirage

08. A Prayer

09. Acapella

10. Tearful Confession

11. Icicles

12. 2 Rebeldes (Dead Of Winter) (Spanish version)

12. Mirage (Guitar Karaoke Version) (bonus track Japan)







+0 -0



просмотров: 91