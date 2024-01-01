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MARTY FRIEDMAN о MASA ITO



MARTY FRIEDMAN опубликовал следующее сообщение:



«Это такой милый снимок. Это мой дорогой друг, легендарный Masa Ito. Когда я был подростком в составе HAWAII, он поместил заметку о моей группе размером с почтовую марку в японском музыкальном журнале, и с тех пор мы остаемся друзьями.



Он — голос хард-рока и хэви-металла в Японии, и без преувеличения можно сказать, что он в значительной степени ответственен за выживание хэви-металла в Японии, в те времена, когда он был в моде, и, что самое главное, когда он не был в моде. Он всегда приглашает меня на свое радио- или телешоу, когда у меня выходит новый альбом, или когда я отправляюсь в тур, или даже иногда без всякой причины.



Он написал примечания к моему новому альбому Drama, а также к нескольким другим. Сегодня вечером я только что закончил интервью с ним в прямом эфире. Увидев эту фотографию, я вспомнил о многих других случаях, когда мы делали это на протяжении десятилетий. Он терпел мой японский, когда он был действительно отвратителен. Он давал мне ценные советы о Японии. Я всегда благодарен ему за то, что он был рядом.



Другого такого человека, как он, не существует!»







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