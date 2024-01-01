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Marty Friedman

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MARTY FRIEDMAN о возвращении в MEGADETH: «Это фантастика, сынок!»



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MARTY FRIEDMAN в недавнем интервью рассказал об ощущениях от совместных выступлений с MEGADETH:

«О, это было фантастически. Budokan был единственной частью наших с Dave'ом [Mustaine, лидер MEGADETH] отношений, которые всегда были фантастическими и остаются таковыми. Но была одна маленькая деталь, которая просто осталась в подвешенном состоянии. И вот Dave был настолько любезен, что пригласил меня выступить в Budokan в Японии, и это был просто отличный, отличный способ поставить точку в этом деле — отличный для меня, отличный для группы. Но фанаты, наблюдение за фанатами, которые были там в тот вечер, это было просто что-то особенное, что-то необычное. Вид фанатов отличался от обычного шоу. Люди были в недоумении, они смеялись, плакали, улыбались, и это было действительно особенное событие, и я очень рад, что оно произошло».

Kiko Loureiro в одном из интервью предположил, что MEGADETH могут пригласить Marty обратно в группу — были ли ему такие предложения?

«Нет, это нереально. Я ничего об этом не знаю. Не думаю, что Dave считал меня кандидатом на участие в группе или воссоединение с ней, и уж точно я об этом не думал. Я думаю, что у них все прекрасно, как есть».




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