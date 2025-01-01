Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новое видео DEATH SS 181
*У KING DIAMOND есть целых десять песен 58
*METALLICA, SLAYER, PANTERA разогреют финальное шоу BLACK SAB... 56
*Так сдох ли рок? Отвечает гитарист TWISTED SISTER 26
*DIRKSCHNEIDER пытается в ACCEPT с DORO 23
*LORRAINE LEWIS: «Я в восторге от OnlyFans!» 20
*SHARON OSBOURNE: «От OZZY потребуется много усилий, чтобы он... 20
*GENE SIMMONS: «Рок не в моде» 19
*Новый альбом DREAM THEATER доступен для прослушивания 18
*OZZY OSBOURNE не может ходить, но пока может петь 17
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео DEATH SS 181
*У KING DIAMOND есть целых десять песен 58
*METALLICA, SLAYER, PANTERA разогреют финальное шоу BLACK SAB... 56
*Так сдох ли рок? Отвечает гитарист TWISTED SISTER 26
*DIRKSCHNEIDER пытается в ACCEPT с DORO 23
[= ||| все новости группы



*

Marty Friedman

*



13 фев 2025 : 		 MARTY FRIEDMAN: «Уважал, уважаю и буду уважать METALLICA!»

12 фев 2025 : 		 MARTY FRIEDMAN: «Япония — самая безопасная страна»

8 фев 2025 : 		 MARTY FRIEDMAN: «Я с огромным удовольствием присоединюсь к любой группе или любому проекту, который мне понравится»

28 янв 2025 : 		 MARTY FRIEDMAN: «Встреча с Dave'ом оказала исцеляющий эффект — я будто сходил по-большому»

27 янв 2025 : 		 MARTY FRIEDMAN открыл тур

26 янв 2025 : 		 Новое видео MARTY FRIEDMAN

17 янв 2025 : 		 MARTY FRIEDMAN: «Принадлежность к какому-либо сообществу сильно переоценивается»

14 дек 2024 : 		 MARTY FRIEDMAN: «Бабло решает!»

9 дек 2024 : 		 MARTY FRIEDMAN о выступлениях с MEGADETH

28 ноя 2024 : 		 MARTY FRIEDMAN о причине, по которой многим японцам нравится тяжёлая музыка

12 ноя 2024 : 		 MARTY FRIEDMAN дал совет молодым

6 ноя 2024 : 		 Новое видео MARTY FRIEDMAN

2 окт 2024 : 		 MARTY FRIEDMAN: «Моя книга ответит на многие вопросы о MEGADETH»

17 сен 2024 : 		 MARTY FRIEDMAN о возвращении в MEGADETH: «Это фантастика, сынок!»

3 сен 2024 : 		 MARTY FRIEDMAN обещает большой тур

19 июл 2024 : 		 MARTY FRIEDMAN исполняет свои любимые риффы

14 июл 2024 : 		 Обложка биографии MARTY FRIEDMAN

10 июл 2024 : 		 MARTY FRIEDMAN: «И зачем мне слушать "Risk"?»

7 июл 2024 : 		 MARTY FRIEDMAN: «Способность сосуществовать в культуре, к которой вы не принадлежите, приносит огромную пользу»

17 июн 2024 : 		 MARTY FRIEDMAN обещает сорвать покровы

4 июн 2024 : 		 MARTY FRIEDMAN о MASA ITO

23 май 2024 : 		 MARTY FRIEDMAN не любит, когда его имя связывают с MEGADETH

17 май 2024 : 		 Новое видео MARTY FRIEDMAN

17 май 2024 : 		 MARTY FRIEDMAN закончил автобиографию

2 май 2024 : 		 Новое видео MARTY FRIEDMAN

17 апр 2024 : 		 Лидер MEGADETH о MARTY FRIEDMAN'е: «Мал, да удал!»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

MARTY FRIEDMAN: «Уважал, уважаю и буду уважать METALLICA!»



zoom
MARTY FRIEDMAN в недавнем интервью спросили, что он думает о так называемой неприязни между Dave'ом Mustaine'ом и METALLICA:

«Я бы не сказал, что мы [в MEGADETH] особо обращали внимание на METALLICA, как об этом писали в прессе. Мы определённо были самодостаточной группой, самостоятельной единицей. Мы восхищались METALLICA за ту великую работу, которую они проделали, и они играли музыку в том же жанре, что и мы. Так что, несомненно, мы следили за каждым их шагом, за тем, что они делают, чему мы могли бы научиться, что мы могли бы почерпнуть из их успеха для себя. Обе группы металлические, и Mustaine был пионером этого металлического гитарного стиля. James стал первопроходцем в стиле металл-гитары. Они оба сыграли очень важную роль в становлении трэш-металла.

Я думаю, мы учились друг у друга, и мы, безусловно, учились у METALLICA её огромному успеху. И поэтому не было никаких сомнений в том, что мы наблюдали за этим. Однако это не было чем-то из серии: "Мы ненавидим METALLICA" и "Мы хотим их переплюнуть". Не было абсолютно никаких мыслей о вражде, но я понятия не имею, какие у Dave'а личные отношения с этими ребятами. Я знаю, что журналисты любят громкие заголовки, и они пошли на это, и эта история продолжается до сих пор. Но по поводу нас, вероятно, СМИ многое придумали. Мы были слишком заняты своей музыкой, своей карьерой, чтобы следить за ними. Тем не менее, мы их очень уважали. Я их очень уважал и продолжаю уважать, и я думаю, что они потрясающая группа, и у них ещё есть чему поучиться».




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 106

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом