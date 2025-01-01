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MARTY FRIEDMAN: «Уважал, уважаю и буду уважать METALLICA!»



MARTY FRIEDMAN в недавнем интервью спросили, что он думает о так называемой неприязни между Dave'ом Mustaine'ом и METALLICA:



«Я бы не сказал, что мы [в MEGADETH] особо обращали внимание на METALLICA, как об этом писали в прессе. Мы определённо были самодостаточной группой, самостоятельной единицей. Мы восхищались METALLICA за ту великую работу, которую они проделали, и они играли музыку в том же жанре, что и мы. Так что, несомненно, мы следили за каждым их шагом, за тем, что они делают, чему мы могли бы научиться, что мы могли бы почерпнуть из их успеха для себя. Обе группы металлические, и Mustaine был пионером этого металлического гитарного стиля. James стал первопроходцем в стиле металл-гитары. Они оба сыграли очень важную роль в становлении трэш-металла.



Я думаю, мы учились друг у друга, и мы, безусловно, учились у METALLICA её огромному успеху. И поэтому не было никаких сомнений в том, что мы наблюдали за этим. Однако это не было чем-то из серии: "Мы ненавидим METALLICA" и "Мы хотим их переплюнуть". Не было абсолютно никаких мыслей о вражде, но я понятия не имею, какие у Dave'а личные отношения с этими ребятами. Я знаю, что журналисты любят громкие заголовки, и они пошли на это, и эта история продолжается до сих пор. Но по поводу нас, вероятно, СМИ многое придумали. Мы были слишком заняты своей музыкой, своей карьерой, чтобы следить за ними. Тем не менее, мы их очень уважали. Я их очень уважал и продолжаю уважать, и я думаю, что они потрясающая группа, и у них ещё есть чему поучиться».







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