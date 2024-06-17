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MARTY FRIEDMAN обещает сорвать покровы



MARTY FRIEDMAN в недавнем интервью обсудил свою автобиографию "Dreaming Japanese", которая будет выпущена третьего декабря. В частности, на вопрос, собирался ли он "выложить всё начистоту" в этой книге, 61-летний музыкант, который живет в Японии с 2003 года, сказал:



«Да. Все основы книги — это то, что я никогда не говорил в СМИ, то, что я не мог сказать в СМИ, личные вещи и все внутренние межличностные отношения во всех группах, в которых я участвовал, во всех проектах, над которыми я работал. Это почти как шпионский взгляд двойного агента на японский музыкальный бизнес и японскую индустрию развлечений, потому что я приехал сюда как иностранец, но работаю в этой индустрии как человек, который находится в Японии, живет в Японии, говорит по-японски, работает над японскими проектами. Поэтому я могу рассказать остальному миру о том, как всё обстоит здесь на самом деле с точки зрения американца, что, как мне кажется, издатели книги сочли весьма увлекательным, и я действительно довел это до конца. Но в основном в биографии собрано всё, что никто обо мне не знает. Так что если вы хоть немного заинтересованы, надеюсь, вы почерпнете из нее много очень неожиданной информации».







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