Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалист DISTURBED: «ROGER WATERS — трус, лицемер и антисеми... 53
*Гитарист BLACK SABBATH о риффе, который был для него особенн... 53
*MAX CAVALERA о реюнионе SEPULTURA 29
*SLASH: «Нет ничего лучше блюза» 28
*TED NUGENT о месячнике гордости 18
*Гитарист DISTURBED: «У меня тысячи риффов в телефоне!» 17
*KERRY KING о названии своей группы: «Оно мне не нравится» 15
*Сидячий W.A.S.P. 12
*Видео полного выступления SCORPIONS 9
*TONY IOMMI работает над новыми песнями 8
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист DISTURBED: «ROGER WATERS — трус, лицемер и антисеми... 53
*Гитарист BLACK SABBATH о риффе, который был для него особенн... 53
*MAX CAVALERA о реюнионе SEPULTURA 29
*SLASH: «Нет ничего лучше блюза» 28
*TED NUGENT о месячнике гордости 18
[= ||| все новости группы



*

Marty Friedman

*



17 июн 2024 : 		 MARTY FRIEDMAN обещает сорвать покровы

4 июн 2024 : 		 MARTY FRIEDMAN о MASA ITO

23 май 2024 : 		 MARTY FRIEDMAN не любит, когда его имя связывают с MEGADETH

17 май 2024 : 		 Новое видео MARTY FRIEDMAN

17 май 2024 : 		 MARTY FRIEDMAN закончил автобиографию

2 май 2024 : 		 Новое видео MARTY FRIEDMAN

17 апр 2024 : 		 Лидер MEGADETH о MARTY FRIEDMAN'е: «Мал, да удал!»

17 мар 2024 : 		 MARTY FRIEDMAN о новом гитаристе MEGADETH

13 мар 2024 : 		 MARTY FRIEDMAN представил новый трек

9 мар 2024 : 		 MARTY FRIEDMAN: «Гитаристы всё ещё надеются, что гитара и дальше будет востребована»

26 фев 2024 : 		 Видео полного выступления MARTY FRIEDMAN

20 дек 2023 : 		 MARTY FRIEDMAN в новом видео DANIEL DEVITA

12 дек 2023 : 		 MARTY FRIEDMAN завершил запись альбома

1 дек 2023 : 		 Рождественский трек от MARTY FRIEDMAN

28 ноя 2023 : 		 MARTY FRIEDMAN о новом альбоме

18 ноя 2023 : 		 MARTY FRIEDMAN в лагере

16 ноя 2023 : 		 Мастер-класс от MARTY FRIEDMAN

13 ноя 2023 : 		 MARTY FRIEDMAN: «Реальность такова, что у вас должен быть классный товар»

1 ноя 2023 : 		 MARTY FRIEDMAN обещает альбом весной

24 окт 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления MARTY FRIEDMAN

22 окт 2023 : 		 MARTY FRIEDMAN о важности создания собственного стиля игры: «Нужно быть самим собой»

3 окт 2023 : 		 MARTY FRIEDMAN: «Когда я только начинал играть, я хотел создавать самую экстремальную музыку, на которую только был способен»

24 сен 2023 : 		 MARTY FRIEDMAN об использовании ИИ в музыке: «В этом должен быть положительный момент»

17 сен 2023 : 		 MARTY FRIEDMAN о том, почему он снимает кольцо, когда играет на гитаре

20 июл 2023 : 		 Видео с выступления MARTY FRIEDMAN

12 июн 2023 : 		 Новое видео MARTY FRIEDMAN
Показать далее
| - |

|||| сегодня

MARTY FRIEDMAN обещает сорвать покровы



zoom
MARTY FRIEDMAN в недавнем интервью обсудил свою автобиографию "Dreaming Japanese", которая будет выпущена третьего декабря. В частности, на вопрос, собирался ли он "выложить всё начистоту" в этой книге, 61-летний музыкант, который живет в Японии с 2003 года, сказал:

«Да. Все основы книги — это то, что я никогда не говорил в СМИ, то, что я не мог сказать в СМИ, личные вещи и все внутренние межличностные отношения во всех группах, в которых я участвовал, во всех проектах, над которыми я работал. Это почти как шпионский взгляд двойного агента на японский музыкальный бизнес и японскую индустрию развлечений, потому что я приехал сюда как иностранец, но работаю в этой индустрии как человек, который находится в Японии, живет в Японии, говорит по-японски, работает над японскими проектами. Поэтому я могу рассказать остальному миру о том, как всё обстоит здесь на самом деле с точки зрения американца, что, как мне кажется, издатели книги сочли весьма увлекательным, и я действительно довел это до конца. Но в основном в биографии собрано всё, что никто обо мне не знает. Так что если вы хоть немного заинтересованы, надеюсь, вы почерпнете из нее много очень неожиданной информации».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

17 июн 2024
Corpsegrinder04
Что за уёбищная рирпроекция у Фридмана. Явно не японские технологии.

просмотров: 262

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом