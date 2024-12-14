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*Вокалистка ARCH ENEMY: «Я с трудом хожу, еще чуть-чуть и всё... 42
*Барабанщик IRON MAIDEN завязывает с турами 34
*BURTON C. BELL: «Spotify — это зло!» 22
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Marty Friedman

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MARTY FRIEDMAN: «Бабло решает!»



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MARTY FRIEDMAN в очередной раз признался, что деньги были для него главным стимулом, когда ему предложили принять участие в воссоединении состава группы "Rust In Peace" почти десять лет назад.

«Скажем так, сумма была гораздо ниже средней. Чёрт, она была никакой. Сумма, которую они предложили, была примерно равна моей первой зарплате, которую я получил, когда присоединился к MEGADETH в 1990 году. Если бы я мог предположить, что они так меня обманут, я бы никогда не встретился с ними в Анахайме. Если бы я принял это предложение, за неделю мне бы заплатили меньше, чем я зарабатывал за обычный день в Японии. Я был ошеломлён и разгневан и сказал им, что не могу даже рассматривать это предложение. Я сделал встречное предложение, которое было минимумом, который я мог принять, и намного меньше, чем я получил от любого из артистов, с которыми я гастролировал в Японии».

Он сослался на то, что Lafitte озвучил возможность тура MEGADETH с IRON MAIDEN в качестве первых выступлений после воссоединения состава "Rust In Peace":

«Я был готов взять на себя финансовый удар, потому что реюнион-тур с MEGADETH, открывающий IRON MAIDEN, мог снова открыть для меня двери в Америке. И последующий тур мог стать более масштабным, чем все гастроли раньше. Даже если бы они согласились на предложенную мной сумму, тур стал бы для них огромной прибылью. Они легко могли бы согласиться на это, и воссоединение состоялось бы, но они сказали, что я хочу слишком много денег.
Я был доволен своей карьерой в Японии, занимаясь любимым делом, зарабатывая реальные деньги без той драмы, которая происходит с MEGADETH. Они даже не осознавали, что только что потеряли своего гитариста и барабанщика, и нуждались во мне больше, чем я в них. Когда я преодолел свой первоначальный гнев, я был озадачен и опечален».




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14 дек 2024
olly71
Что бы было понятно нужны цифры . Сам Фридмен никаких не называет но известно что Элеффсон именно в это время получал 500 баксов за концерт . уж пусть каждый решает много это или мало для группы такого уровни но пусть учитывает что тогда в 2014 они были очень внизу по востребовательности .
14 дек 2024
J
Jack of Diamonds
olly71, ну так Элеффсон по сути проебал право быть полноправным партнером Дейва, интересно сколько в Общем они за концерт зарабатывали

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