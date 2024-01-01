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MARTY FRIEDMAN обещает большой тур



MARTY FRIEDMAN в недавнем интервью рассказал о том, как планирует гастролировать в поддержку альбома Drama:



«Сейчас мы как раз занимаемся планированием туров. Мы уже провели пару фестивалей в Азии. На этой неделе у нас будет токийское шоу, несколько концертов в Токио. Но мировое турне, вероятно, начнется позже в этом году, может быть, в начале следующего. И после этого мы будем гастролировать еще долго-долго и, надеюсь, доберемся до Канады и сыграем везде. У нас уже есть несколько фестивалей на следующий год. А сейчас мы просто разрабатываем стратегию, где будут проходить основные туры. Это будет большой тур. Это будет очень большой тур».







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