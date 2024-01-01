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MARTY FRIEDMAN: «Способность сосуществовать в культуре, к которой вы не принадлежите, приносит огромную пользу»



MARTY FRIEDMAN по случаю дня эсэшэй опубликовал следующее сообщение:



«Счастливого 4 июля!



Некоторые из моих мероприятий в качестве посла Японского наследия — это выступления или игра на межкультурных мероприятиях, как это было недавно в Токио.



Такие мероприятия часто заставляют меня задуматься о том, что я американец, живущий за пределами Америки. Когда вы так много гастролируете, как я, вы обнаружите, что американцы живут в самых разных странах. Если их что-то и объединяет, так это то, что все они рады, что родились в Америке, как и большинство людей рады, что родились в той стране, в которой родились. Это естественно. Имея такую основу, легко изучать другие страны и культуры, потому что вы инстинктивно хотите оставить хорошее впечатление о своей родине у людей, куда бы вы ни отправились.



Одна вещь, которая, на мой взгляд, является ключевой для счастливой жизни за пределами родной страны, — это осознание того, что вы никогда не будете "принадлежать" к другой культуре, и это вовсе не отрицательный момент. Я подробно рассказываю об этом в своей предстоящей автобиографии. Способность сосуществовать в культуре, к которой вы не принадлежите, приносит огромную пользу. Да, вы отличаетесь от других, но вы сами привносите уникальность, и это ценно для людей в вашем новом окружении. Это не потому, что я какая-то "рок-звезда", это относится ко всем людям, ведь у каждого есть знания, которые ценны для жителей других стран.



В детстве мне посчастливилось некоторое время жить в Германии, так что я не понаслышке знаю, что такое быть чужаком в незнакомом месте. Это был прекрасный жизненный урок сосуществования. Я хочу сказать вам, что если вы мечтаете познакомиться с другими культурами в долгосрочной или краткосрочной перспективе, в любом возрасте, вам стоит это сделать!»











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