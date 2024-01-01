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MARTY FRIEDMAN исполняет свои любимые риффы



MARTY FRIEDMAN исполняет свои любимые риффы, от тех, что вдохновили его взять в руки гитару, до классики на протяжении всей карьеры и даже приводит в пример интересный совет, который когда-то дал ему учитель игры на гитаре.







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