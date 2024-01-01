Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*KISS набрали миллиард 32
*Альбом METALLICA уже 750 недель в чартах 28
*Бывший из RED HOT CHILI PEPPERS приземлил пешехода 27
*SERJ TANKIAN: «Если SYSTEM OF A DOWN будут продолжать с друг... 25
*Вокалист METALLICA снялся в новом фильме 23
*DAVID ELLEFSON: «Выйду ли я на одну сцену с Dave'ом вновь?» 18
*GEEZER BUTLER признался в том, что на него сильно повлияли T... 18
*KERRY KING о работе с SUM 41 и BEASTIE BOYS 15
*Бритни посоветовала семейки OSBOURNE от.. ся от неё 14
*Альбом KATATONIA выйдет на виниле 14
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*KISS набрали миллиард 32
*Альбом METALLICA уже 750 недель в чартах 28
*Бывший из RED HOT CHILI PEPPERS приземлил пешехода 27
*SERJ TANKIAN: «Если SYSTEM OF A DOWN будут продолжать с друг... 25
*Вокалист METALLICA снялся в новом фильме 23
[= ||| все новости группы



*

Marty Friedman

*



19 июл 2024 : 		 MARTY FRIEDMAN исполняет свои любимые риффы

14 июл 2024 : 		 Обложка биографии MARTY FRIEDMAN

10 июл 2024 : 		 MARTY FRIEDMAN: «И зачем мне слушать "Risk"?»

7 июл 2024 : 		 MARTY FRIEDMAN: «Способность сосуществовать в культуре, к которой вы не принадлежите, приносит огромную пользу»

17 июн 2024 : 		 MARTY FRIEDMAN обещает сорвать покровы

4 июн 2024 : 		 MARTY FRIEDMAN о MASA ITO

23 май 2024 : 		 MARTY FRIEDMAN не любит, когда его имя связывают с MEGADETH

17 май 2024 : 		 Новое видео MARTY FRIEDMAN

17 май 2024 : 		 MARTY FRIEDMAN закончил автобиографию

2 май 2024 : 		 Новое видео MARTY FRIEDMAN

17 апр 2024 : 		 Лидер MEGADETH о MARTY FRIEDMAN'е: «Мал, да удал!»

17 мар 2024 : 		 MARTY FRIEDMAN о новом гитаристе MEGADETH

13 мар 2024 : 		 MARTY FRIEDMAN представил новый трек

9 мар 2024 : 		 MARTY FRIEDMAN: «Гитаристы всё ещё надеются, что гитара и дальше будет востребована»

26 фев 2024 : 		 Видео полного выступления MARTY FRIEDMAN

20 дек 2023 : 		 MARTY FRIEDMAN в новом видео DANIEL DEVITA

12 дек 2023 : 		 MARTY FRIEDMAN завершил запись альбома

1 дек 2023 : 		 Рождественский трек от MARTY FRIEDMAN

28 ноя 2023 : 		 MARTY FRIEDMAN о новом альбоме

18 ноя 2023 : 		 MARTY FRIEDMAN в лагере

16 ноя 2023 : 		 Мастер-класс от MARTY FRIEDMAN

13 ноя 2023 : 		 MARTY FRIEDMAN: «Реальность такова, что у вас должен быть классный товар»

1 ноя 2023 : 		 MARTY FRIEDMAN обещает альбом весной

24 окт 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления MARTY FRIEDMAN

22 окт 2023 : 		 MARTY FRIEDMAN о важности создания собственного стиля игры: «Нужно быть самим собой»

3 окт 2023 : 		 MARTY FRIEDMAN: «Когда я только начинал играть, я хотел создавать самую экстремальную музыку, на которую только был способен»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

MARTY FRIEDMAN исполняет свои любимые риффы



zoom
MARTY FRIEDMAN исполняет свои любимые риффы, от тех, что вдохновили его взять в руки гитару, до классики на протяжении всей карьеры и даже приводит в пример интересный совет, который когда-то дал ему учитель игры на гитаре.

MARTY FRIEDMAN Plays His Favourite Riffs From RAMONES, THE RUNAWAYS, KISS, BLUE Г–YSTER CULT And More (Video)




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 209

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом