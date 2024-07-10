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*Как вокалист MUDVAYNE перестал брать в рот крепкий 111
*ACCEPT перезапишут классику 49
*Продюсер METALLICA об отсутствии баса на "...And Justice For... 48
*Новое видео LIMP BIZKIT 36
*KERRY KING: «Друзья говорят, что лучше нового альбома я пока... 31
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Marty Friedman

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17 мар 2024 : 		 MARTY FRIEDMAN о новом гитаристе MEGADETH

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26 фев 2024 : 		 Видео полного выступления MARTY FRIEDMAN

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|||| сегодня

MARTY FRIEDMAN: «И зачем мне слушать "Risk"?»



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MARTY FRIEDMAN в недавнем интервью ответил на вопрос о том, как ему "Risk" 25 лет спустя:

«Я не слушал его с тех пор. Я не считаю, что это был большой риск на самом деле. Я просто помню, что мы сделали всё от себя зависящее. И он отражал состояние группы в то время. Такое происходит с любой пластинкой. Каждый диск — это как выпускной альбом в школе, в старших классах, в колледже или где-то ещё. Эта пластинка — это выпускной альбом того периода времени. Поэтому нельзя вернуться назад и сказать: "Это отстой" или "Мы не хотели этого делать" или "Это была плохая идея", или что-то ещё, нельзя вернуться назад и сказать это. Что есть, то есть, и так уж вышло. В то время мы верили в него и сделали всё, что могли, и это всё, что я могу сказать о любом альбоме на самом деле. Таким будет ответ в отношении любого альбома».




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10 июл 2024
C
Crane76
Один из лучших альбомов

просмотров: 335

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