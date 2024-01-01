9 дек 2024



MARTY FRIEDMAN о выступления с MEGADETH



MARTY FRIEDMAN в недавнем интервью спросили, какие у него остались ощущения от выступления с MEGADETH в 2023 году:



«Было очень весело — ничего, кроме чистого веселья. И [было] замечательно наблюдать за реакцией зрителей, потому что это был прекрасный опыт для всех, особенно для тех, кто был на сцене, потому что зрители были... Мы сделали это, потому что знали, что зрители получат что-то, что они смогут запомнить, что-то, с чем они уйдут домой и о чем у них останутся воспоминания. И мы просто наслаждались процессом. Мне очень понравилось».



О том, каково было снова встретиться с лидером MEGADETH Dave Mustaine, Marty сказал:



«Это было здорово. Мы никогда не теряли связь. Но нам никогда не нужно было много говорить друг с другом, так что мы не общались каждый месяц или что-то в этом роде. Но отношения всегда были дружескими, поэтому, когда появилась возможность сыграть вместе, это было совершенно естественно».







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