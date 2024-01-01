28 ноя 2024



MARTY FRIEDMAN о причине, по которой многим японцам нравится тяжёлая музыка



MARTY FRIEDMAN пришел в токийский Клуб иностранных корреспондентов Японии, один из старейших и самых престижных в мире пресс-клубов, чтобы рассказать о своей музыке, жизни и необычном культурном путешествии из Америки в Японию. Музыканта, который живёт и занимается музыкой в Японии с 2003 года, спросили, что он думает о стереотипе, что тяжёлый металл привлекает людей, которые считают себя изгоями в обществе. Он ответил:



«Когда я рос... особенно тогда, но, наверное, как и сейчас, люди, которые слушали хард-рок, громкую музыку и всё в таком духе, не были похожи на квотербека футбольной команды. Это были ребята, не пользовавшиеся популярностью, не обладающие выдающимися умственными способностями, не имеющие красивых подружек, не лучшие в классе, не отличники — это были ребята, которые прогуливали уроки, тусовались со своими друзьями, курили сигареты и, возможно, делали что-то ещё подобное, они не пользовались популярностью у противоположного пола. Это были изгои. И именно в таком виде хард-рок виделся в обществе. Популярным людям нравилась танцевальная и поп-музыка, но музыка в целом их не особо волновала. Она не была так уж важна, потому что у них и так была хорошая жизнь. Им не нужно было лечиться, погружаясь в эту музыку с головой и спасаться с её помощью. Они думали: "Фоном звучит какая-то музыка. Отлично. Давайте потанцуем. Вечеринка. Круто!" Но те из нас, у кого было не так много друзей, сидели дома, включали BLACK SABBATH на полную громкость и говорили: "Да. Класс! Это круто". Но популярные люди были не такими. В Японии же всё совершенно иначе. Вы смотрите на музыкантов в японских группах, на людей, которые посвятили свою жизнь року, они были популярны в школе, хорошо выглядели, у них были подружки, они были в спортивной команде, у них были хорошие оценки, это совершенно нормальные парни, но по какой-то причине они играют рок, и они состоят в этих группах, играющих громкую, неприятную музыку. Вы знакомитесь с этими ребятами, а они вежливые и хорошо выражают свои мысли, не так, как Курт Кобейн, возможно, выражал бы, а просто нормальные хорошие парни, у которых хорошая работа, которые выросли в хороших условиях, у них хорошие манеры, и они играют рок. И вот я живу здесь достаточно долго и пытаюсь проанализировать, почему так происходит, чтобы ответить на подобный вопрос, и я могу высказать только своё собственное мнение.



Я останусь при своём мнении, но приветствую любые противоположные, что хард-рок и музыка, основанная на гитаре или ориентированная на гитару, тяжёлый металл и гитарные вещи, нравятся японцам разных слоёв общества, потому что в японской традиционной музыке принят звук агрессивно играющего струнного инструмента... громкого щипкового инструмента - сямисэна с большим медиатором, бачи - всё это похоже на искажённые гитары, играющие агрессивно. К этому уже привыкли, и нечто подобное слушали деды и прадеды японцев. Они уже привыкли к подобному звучанию. Так что если вы послушаете музыку старых людей, например Анка или традиционную музыку, то увидите, что в ней есть искажённые гитарные соло. Словно это играют IRON MAIDEN или подобная группа. И кто это слушает? Те, кому около 95 лет. И в Америке такого не бывает. Так почему же?



На верхней части гитарных колков сямисэна есть что-то типа переключателя, и если его переключить, то звук получается похожим на "данг-данг-данг-данг" — он очень дребезжащий и искажённый. Японцы уже привыкли к этому. Так что для них это вовсе не бунтарский звук. В Америке, если вы включите песню с искажённой гитарой, все говорят: "Господь всемогущий!" Вот почему Джими Хендрикс оказал такое большое влияние, потому что в то время никто не шумел с гитарой. Это была самая ненавистная вещь в мире. Уж точно ваша бабушка её не слушала. Рок и тяжёлый металл были призваны разозлить людей. В Японии, я думаю, это никого не злило. Так что у всех разный подход к одному и тому же. И я думаю, что это весьма интересно.



Так что это мой ответ на вопрос. Возможно, есть и другое, лучшее объяснение, но, исходя из моего музыкального опыта здесь, в Японии, я думаю, что дело именно в этом. Вот в чём, по-моему, разница».







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