27 янв 2025



MARTY FRIEDMAN открыл тур



Видео с первого концерта MARTY FRIEDMAN в рамках американского тура "Live Drama 2025", состоявшегося 25 января в Count's Vamp'd, Las Vegas, Nevada, доступно для просмотра ниже.







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