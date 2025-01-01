2 апр 2025



MARTY FRIEDMAN: «Я никогда не делал того, что, по моему мнению, понравится фанатам»



MARTY FRIEDMAN в интервью RockHistoryMusic.com поговорил об отношениях с фанатами:



«Мои фанаты терпят многое, потому что никогда не знаешь, как они обо мне узнали, никогда не знаешь, чем я им приглянулся. И я практически на сто процентов делаю только то, что хочу делать, так что я никогда не делал того, что, по моему мнению, понравится фанатам. Я знаю, что всё, что я делаю, может понравиться кому-то, а кто-то скажет: "Это не для меня". Но меня это устраивает. Это плата за роскошь заниматься именно тем, чем я хочу. И я думаю, что именно это помогает мне быть счастливым и играть музыку все эти годы, потому что когда вы слышите альбом или видите нас вживую, вы понимаете, что это именно то, что я хочу делать. Я не пытаюсь попасть в какой-то тренд или провести маркетинговое исследование из серии: "Что сейчас слушают?", или что-то в этом роде. Всё по-настоящему, и я думаю, что мои суперфанаты могут проследить нить между всеми этими вещами, потому что в музыкальном плане я одинаков, что бы я ни делал. Так что для меня большая честь и счастье, что у меня есть поклонники, которые следовали за мной всё это время.



Когда мы устраиваем эти VIP-встречи на моих концертах, мои фанаты приносят много замечательных вещей из моей карьеры, и я очень рад, что они были со мной, несмотря ни на что. Как если бы кто-то пришёл к вам домой, порылся в ваших ящиках и сказал: "Да, я помню эту джинсовую куртку. Это круто, чувак". Это очень личный момент — моя музыка очень личная — и просто замечательно, что люди вообще присоединяются к этой вечеринке. Так что я очень рад, что фанаты со мной».







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