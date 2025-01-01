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MARTY FRIEDMAN о нетрадиционном стиле игры



MARTY FRIEDMAN в интервью Premier Guitar поговорил о своем нетрадиционном стиле игры, при котором его правая рука держится под углом:



«Меня никогда не учили, поэтому, когда я начинал, я просто делал то, что получалось само собой, и так оно и осталось. Никто не говорил: «Чувак, ты делаешь это неправильно». А неправильного способа действительно не существует. Но обычно, если ты идешь к учителю, он как бы направляет тебя в русло общепринятого способа игры. Но никто этого не сделал, и ситуация не изменилась. Но это не то, что я считаю нужным анализировать или изучать, потому что это не имеет практически никакого отношения к моей игре. Все, что я играю, — это то, как долго я растягиваю ноты, выбор нот, мотивы, мелодия, гармония, все эти мелочи. На самом деле положение рук не играет никакой роли. Это просто выглядит отстойно».







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