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*SLAYER сыграют BLACK SABBATH на финальном шоу BLACK SABBATH 285
*Новый альбом GARBAGE выйдет весной 47
*MIKE PORTNOY считает, что стал лучше как командный игрок пос... 44
*MASTODON расстались с гитаристом 38
*JIMMY PAGE против британского закона об ИИ 33
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Marty Friedman

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11 мар 2025 : 		 MARTY FRIEDMAN о нетрадиционном стиле игры

3 мар 2025 : 		 Новое видео MARTY FRIEDMAN

26 фев 2025 : 		 Видео с выступления MARTY FRIEDMAN

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23 май 2024 : 		 MARTY FRIEDMAN не любит, когда его имя связывают с MEGADETH
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MARTY FRIEDMAN о нетрадиционном стиле игры



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MARTY FRIEDMAN в интервью Premier Guitar поговорил о своем нетрадиционном стиле игры, при котором его правая рука держится под углом:

«Меня никогда не учили, поэтому, когда я начинал, я просто делал то, что получалось само собой, и так оно и осталось. Никто не говорил: «Чувак, ты делаешь это неправильно». А неправильного способа действительно не существует. Но обычно, если ты идешь к учителю, он как бы направляет тебя в русло общепринятого способа игры. Но никто этого не сделал, и ситуация не изменилась. Но это не то, что я считаю нужным анализировать или изучать, потому что это не имеет практически никакого отношения к моей игре. Все, что я играю, — это то, как долго я растягиваю ноты, выбор нот, мотивы, мелодия, гармония, все эти мелочи. На самом деле положение рук не играет никакой роли. Это просто выглядит отстойно».




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