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MARTY FRIEDMAN: «Япония — самая безопасная страна»



MARTY FRIEDMAN в недавнем интервью, который живёт и записывает музыку в Японии с 2003 года, ответил на вопрос о том, что бы он сказал о Японии людям из Америки и других частей света, которые никогда там не были:



«Я считаю, что это то самое место, где можно почувствовать себя, словно ты на другой планете, быть в безопасности и наслаждаться другой планетой. Иногда вы оказываетесь в таком опасном месте, что вам кажется, будто вы на другой планете, но Япония — полная противоположность. Я считаю, что это самая безопасная страна в мире, учитывая тот факт, что здесь повсюду полно мегаполисов. Токио — самый многонаселённый город в мире, и это самый безопасный мегаполис, в котором я когда-либо бывал. И я живу прямо в центре города, в двух минутах ходьбы от квартала красных фонарей, который абсолютно безопасен в любое время суток.



Вам необходимо побывать здесь, чтобы увидеть то, чего вы ещё не видели. А еда просто необыкновенная, и люди очень дружелюбны и отзывчивы к иностранцам. Но не слишком дружелюбны к английскому языку, скажу сразу. И я думаю, что именно это и хорошо. Разве всё должно быть точно таким же, как в любой другой стране мира? Зачем лететь 15 часов, откуда бы вы ни приехали, чтобы посидеть в Starbucks и почитать меню на английском? Я этого совершенно не понимаю. Так что Япония не особо дружелюбна к английскому языку, но люди очень отзывчивы, даже если они не говорят по-английски. И я рекомендую всем здесь побывать. Музыка находится здесь в совершенно другой плоскости, она совсем другая. 80 процентов музыки, которую слушают люди, — это отечественная музыка, не американская, английская, канадская, какая угодно. И это многих пугает в очень хорошем смысле. И это захватывает».







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