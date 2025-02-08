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MARTY FRIEDMAN: «Я с огромным удовольствием присоединюсь к любой группе или любому проекту, который мне понравится»



MARTY FRIEDMAN в недавнем интервью спросили, не собирается ли он когда-нибудь присоединиться к другой группе, где он не будет полностью контролировать творчество. Он ответил:



«Позвольте мне внести полную ясность. В мире Marty Friedman всё, что связано с моим именем, моя сольная группа, мои сольные альбомы, я полностью контролирую. Но я прислушиваюсь ко многим людям, к мнению которых я отношусь с уважением, и я очень часто использую их идеи. Я определённо не из тех, кому нужно, чтобы всё было придумано мной. Конечно, я могу наложить вето на всё, но вы будете удивлены, как много идей людей я использую, — идеи гитарных техников, звукоинженеров, конечно же, участников моей группы, людей, которых я нанимаю. Причина, по которой я окружаю себя такими людьми, заключается в том, что мне важно их мнение, и я хочу получить от них всё, что только можно, а это важная часть моей музыки. Так что когда вы слышите меня, это сочетание всего. Это сочетание всех идей и индивидуальных особенностей людей, с которыми я работаю. Именно поэтому я выбираю их.



И ещё: я с огромным удовольствием присоединюсь к любой группе или любому проекту, который мне понравится, и при этом не буду иметь абсолютно никакого или почти никакого права голоса, потому что я просто люблю музыку. И если мне понравится музыка, я буду в этой группе. Я буду этим заниматься. Я играю во множестве различных проектов в Японии и по всему миру. Я только что играл в Джакарте с девушкой по имени Исьяна [Сарасвати], которую, наверное, можно назвать Бейонсе Индонезии. Её музыка очень насыщенная, тяжёлая и очень музыкальная. Она позвала меня приехать и сыграть на её шоу, а также поработать с ней над синглом, и мне это очень понравилось.



Так что я готов ко всему. Я просто люблю музыку. В моём мире за мной остаётся последнее слово, но в любом другом мире я буду счастлив, если за мной не будет последнего слова. И вообще мне нравится не иметь решающего голоса. Мне нравится просто играть на гитаре, мотать головой и отрываться по полной. Это тоже прекрасное ощущение. Я просто люблю музыку и люблю играть в разных ситуациях. Пока мне нравится музыка, я участвую в проекте, потому что это моё ремесло, я люблю это делать».



Когда интервьюер попросил уточнить, готов ли он присоединиться к другой группе, Marty сказал:



«Я ничего не исключаю. Я вообще ничего не исключаю. Конечно, я не буду этого делать, если мне не понравится музыка. Но вы будете очень удивлены. Я имею в виду, что люди предлагают мне что-то, и иногда я соглашаюсь. Мне это нравится. Если мне нравится музыка, то неважно, ветеран это или совсем новая группа. Я бы сделал это. Я сумасшедший. Мне нравится, когда люди создают музыку, которая мне нравится. Это волшебно. Так что я в деле».







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