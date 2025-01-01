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Marty Friedman

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MARTY FRIEDMAN: «Принадлежность к какому-либо сообществу сильно переоценивается»



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MARTY FRIEDMAN'a в недавнем интервью спросили, чувствует ли он себя когда-нибудь в изоляции или ощущает, что ему не место в такой стране, как Япония, где не слишком высоко проникновение чуждых ей культур:

«О, это отличный вопрос. И я определённо в меньшинстве здесь [в Японии]. В большинстве случаев я единственный не-японец в комнате — в студии, или на площадке, где я выступаю. Я играю концерт, там присутствуют тысячи людей, а я всё равно единственный иностранец в зале.

Люди не понимают, каково это — жить в обществе одной расы. Я думаю, что правильное число — 94–95 процентов людей в этой стране — японцы. Так что с этим нужно считаться.

Это интересно, потому что Америка, как вы знаете, — это настоящий плавильный котел, так что там представления обо всём совершенно разные. Об этом можно говорить бесконечно, но для меня мой личный опыт, который я, конечно, подробно описал в недавно вышедшей автобиографии ["Dreaming Japanese"], заключается в том, что вы никогда, независимо от того, насколько свободно вы владеете языком, независимо от того, насколько сильно вы погружены в культуру, никогда не должны иметь цели или намерения стать своим, потому что именно на этом вы и споткнётесь. Если вы чувствуете: "Мне здесь не место. Все эти люди другие. Я среди них белая ворона", то тогда такой образ жизни вам не подходит. Нужно чётко осознавать: я ни за что не стану частью чуждого мне общества, но я могу сосуществовать с ним, я могу что-то привнести и что-то получить взамен.

Причастность к какой-либо группе людей крайне переоценена. Вы не обязаны стать для них своим. Да и что такого хорошего в такой причастности? Если вы находите место, где вам нравится жить, то так тому и быть, и именно там вам нравится вносить свой вклад в то, что вы делаете, и получать что-то взамен. Но иногда людей отталкивает то, что они не принадлежат к какому-либо сообществу. И это не проблема психики, но это своего рода неправильно поставленная цель, я думаю.

Принадлежность к какому-либо сообществу сильно переоценивается, и разделение людей по расовому признаку тоже сильно переоценивается. Потому что здесь, в Японии, я нахожусь в обществе одной расы, но, например, если я прослушиваю людей для какого-то проекта — скажем, собираю группу для звукозаписывающего лейбла или чего-то в этом роде, что я уже делал несколько раз, — есть парни, которые плохо справляются со своими обязанностями, и есть парни, которые отлично справляются со своими обязанностями; есть парни, которые правильно выглядят, есть парни, которые не выглядят правильно; есть парни, у которых есть харизма, и парни, у которых её нет; и всё это в рамках одной расы. Везде есть квалифицированные и неквалифицированные люди — то же самое происходит и в странах со смешанной расой, таких как Америка. Так почему раса вообще имеет значение? Мне нужен лучший человек для этой работы. И чем дольше я занимаюсь профессиональной деятельностью, тем больше забываю, что все эти люди отличной от моей расы. Я совершенно забываю об этом. И вообще многие японцы, проработав со мной много лет, говорят мне: "Я совсем забыл, что ты американец". Они могут услышать, как я говорю по-английски. Я никогда не говорю по-английски здесь, в Японии, за исключением вот таких случаев [интервью с англоязычными СМИ] и разговоров с семьёй, так что иногда, если кто-то слышит, как я говорю по-английски по телефону, они говорят: "Боже мой! Он говорит по-английски. Я и забыл, что ты американец". Потому что я действительно хорошо ассимилировался. Но не стоит это путать с принадлежностью к сообществу, потому что я всё ещё чужак».




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