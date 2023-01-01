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*XXV — бабка ягодка опять! 50
*Барабанщик METALLICA: «Надеюсь, у нас есть ещё десятилетие» 29
*Барабанщик METALLICA: «Комментарии? Почитываю-с!» 28
*UDO DIRKSCHNEIDER: «U.D.O. в данный момент имеют больше отно... 23
*LARS ULRICH назвал песни METALLICA, которые он любит исполня... 21
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Gene Simmons

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12 апр 2023 : 		 GENE SIMMONS пожертвовал 250 000$

24 мар 2023 : 		 GENE SIMMONS продал дом

20 мар 2023 : 		 GENE SIMMONS считает, что Джо Байден не подходит на роль президента

22 янв 2023 : 		 GENE SIMMONS: «Нам нравится дэт-металл»

6 янв 2023 : 		 GENE SIMMONS о списке лучших вокалистов: «Да мне п...»

12 дек 2022 : 		 GENE SIMMONS: «Крипту не скидывал»

30 ноя 2022 : 		 GENE SIMMONS был рад, что Трамп был избран президентом

22 ноя 2022 : 		 GENE SIMMONS сбросил миллион

15 ноя 2022 : 		 GENE SIMMONS очистился

25 окт 2022 : 		 GENE SIMMONS: «Канье, ну скушай лекарство, всем же лучше будет!»

20 окт 2022 : 		 GENE SIMMONS — о проявлении антисемитизма

15 окт 2022 : 		 GENE SIMMONS: «Если есть загробная жизнь, то есть ли там комары?»

21 сен 2022 : 		 GENE SIMMONS: «У меня нет друзей»

9 сен 2022 : 		 GENE SIMMONS продал миллион бутылок

30 авг 2022 : 		 GENE SIMMONS отпраздновал день рождения на сцене

17 авг 2022 : 		 GENE SIMMONS отказался танцевать

2 июл 2022 : 		 GENE SIMMONS скинул ещё

30 июн 2022 : 		 GENE SIMMONS: «ACE FREHLEY и PETER CRISS не смогут отыграть концерт с KISS»

1 июн 2022 : 		 GENE SIMMONS — о жизни после KISS и состоянии рока

30 май 2022 : 		 GENE SIMMONS: «Американцы помешаны на звёздах»

3 май 2022 : 		 GENE SIMMONS: «Вакцина может предотвратить то, что вам придётся лежать в больнице и держать трубку в заднице. Хотя некоторым это нравится»

26 апр 2022 : 		 GENE SIMMONS и DAVID DRAIMAN о покупке Твиттера Илоном Маском

23 мар 2022 : 		 GENE SIMMONS: «Нет расизму! В Америке»

5 мар 2022 : 		 GENE SIMMONS: «Канье немного того...»

2 фев 2022 : 		 GENE SIMMONS поддержал Бритни Спирс

18 янв 2022 : 		 GENE SIMMONS — о Стэне Ли
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GENE SIMMONS пожертвовал 250 000$



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Ежегодный гала-вечер "Imagine Gala: The Gift Of The Future" стал незабываемым мероприятием, поскольку 250 гостей собрались вместе, чтобы отпраздновать приближающийся юбилей организации, — помощь 5000-му ребёнку. Сбор средств состоялся в субботу, 18 марта, в Еврейском центре и синагоге Малибу. На мероприятии присутствовали самые известные люди Малибу, Калифорния, включая Джонатана Бэнкса из сериалов «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу», Лиззи Бродвей, Брэндона Дженнера, Линду Томпсон, Синди Амбуэл, Дона Диамонта и риэлтора Криса Кортаццо, который получил Love Award в знак признания его преданности миссии Mending Kids.

Кульминацией вечера стала импровизированная речь легенды группы KISS Gene'a Simmons'a и его щедрое пожертвование в размере четверти миллиона долларов в фонд Mending Kids. Он также выставил на аукцион подписанную версию своей фирменной гитары Axe Guitar, которая была продана за 75 000 долларов, и добавил к этому места в первом ряду с VIP-пропусками за кулисы на концерт KISS и персональный выгул собаки для победителя торгов.

«Mending Kids делает невероятную работу, и я горжусь тем, что поддерживаю их... Я призываю всех принять участие», — сказал Simmons.

Специально на "Imagine Gala" появилась Элиза, пятилетняя пациентка со сколиозом из Камеруна. Позже организация Mending Kids сообщила, что ей была сделана успешная операция, которую провели доктор Роберт Чо, глава детского центра Shriners Children's Southern California, и д-р Роберт Бернштейн, глава центра Shriners Portland. Доктор Чо и Детский центр Shriners в Южной Калифорнии были удостоены на гала-вечере награды Mend Award за их многолетнее партнёрство с организацией Mending Kids.

Организация Mending Kids уже 18 лет оказывает хирургическую помощь нуждающимся детям, меняющую их жизнь. Преданность этой организации делу помощи детям со всего мира не имеет аналогов, и Mending Kids благодарит всех, кто сделал "Imagine Gala" этого года огромным успехом.








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