GENE SIMMONS пожертвовал 250 000$



Ежегодный гала-вечер "Imagine Gala: The Gift Of The Future" стал незабываемым мероприятием, поскольку 250 гостей собрались вместе, чтобы отпраздновать приближающийся юбилей организации, — помощь 5000-му ребёнку. Сбор средств состоялся в субботу, 18 марта, в Еврейском центре и синагоге Малибу. На мероприятии присутствовали самые известные люди Малибу, Калифорния, включая Джонатана Бэнкса из сериалов «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу», Лиззи Бродвей, Брэндона Дженнера, Линду Томпсон, Синди Амбуэл, Дона Диамонта и риэлтора Криса Кортаццо, который получил Love Award в знак признания его преданности миссии Mending Kids.



Кульминацией вечера стала импровизированная речь легенды группы KISS Gene'a Simmons'a и его щедрое пожертвование в размере четверти миллиона долларов в фонд Mending Kids. Он также выставил на аукцион подписанную версию своей фирменной гитары Axe Guitar, которая была продана за 75 000 долларов, и добавил к этому места в первом ряду с VIP-пропусками за кулисы на концерт KISS и персональный выгул собаки для победителя торгов.



«Mending Kids делает невероятную работу, и я горжусь тем, что поддерживаю их... Я призываю всех принять участие», — сказал Simmons.



Специально на "Imagine Gala" появилась Элиза, пятилетняя пациентка со сколиозом из Камеруна. Позже организация Mending Kids сообщила, что ей была сделана успешная операция, которую провели доктор Роберт Чо, глава детского центра Shriners Children's Southern California, и д-р Роберт Бернштейн, глава центра Shriners Portland. Доктор Чо и Детский центр Shriners в Южной Калифорнии были удостоены на гала-вечере награды Mend Award за их многолетнее партнёрство с организацией Mending Kids.



Организация Mending Kids уже 18 лет оказывает хирургическую помощь нуждающимся детям, меняющую их жизнь. Преданность этой организации делу помощи детям со всего мира не имеет аналогов, и Mending Kids благодарит всех, кто сделал "Imagine Gala" этого года огромным успехом.















