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GENE SIMMONS купил дом



По сообщению TMZ, GENE SIMMONS купил дом недалеко от Лас-Вегаса за 8,2 миллиона долларов. Особняк с шестью спальнями и восемью ванными комнатами в Хендерсоне имеет более 11 000 квадратных футов жилой площади и включает в себя скульптурный пруд с кои, стеклянные стены и величественные геометрические пространства, а также открытые виды на долину.







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