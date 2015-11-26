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Gene Simmons

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31 мар 2021 : 		 GENE SIMMONS — о переезде в Неваду

27 мар 2021 : 		 GENE SIMMONS сражён документалкой Билли Айлиш

26 мар 2021 : 		 GENE SIMMONS купил дом

24 мар 2021 : 		 GENE SIMMONS: «Маски нацепили и вперде!»

15 мар 2021 : 		 GENE SIMMONS продает дом. Но дороже

13 мар 2021 : 		 GENE SIMMONS: «Почему я продолжаю утверждать, что рок мёртв»

9 фев 2021 : 		 GENE SIMMONS: «Молодёжь в ответе за убийство рок-музыки»

5 фев 2021 : 		 GENE SIMMONS: «Расистских хулиганов нужно штрафовать!»

30 янв 2021 : 		 GENE SIMMONS — о том, что выборы были честными

27 янв 2021 : 		 GENE SIMMONS: «Наркотики и алко не работают!»

21 янв 2021 : 		 Басист KISS: «Недостаток денег — вот корень всего зла»

4 янв 2021 : 		 GENE SIMMONS: «Рок мертв, а Леди Гага и Билли Айлиш — крутые!»

16 дек 2020 : 		 GENE SIMMONS: «Отрицаешь? Отрицай, но не подходи ко мне!»

12 дек 2020 : 		 GENE SIMMONS: «Последней великой рок-группой были FOO FIGHTERS»

20 ноя 2020 : 		 GENE SIMMONS защищает губернаторов

23 окт 2020 : 		 GENE SIMMONS бежит от налогов

7 окт 2020 : 		 GENE SIMMONS критикует тех, кто игнорирует маски

30 сен 2020 : 		 GENE SIMMONS считает, что голосование — его личное дело

2 сен 2020 : 		 GENE SIMMONS восхищён чипом в голове свиньи Илона Маска

22 июл 2020 : 		 GENE SIMMONS и PAUL STANLEY закрыли бар на Гавайях

8 май 2020 : 		 GENE SIMMONS о цифрах пандемии

13 апр 2020 : 		 GENE SIMMONS о музыкальной индустрии в условиях пандемии: «Миллиарды долларов спущены в канализацию»

7 апр 2020 : 		 GENE SIMMONS: «Сидите на попках ровно!»

3 окт 2019 : 		 GENE SIMMONS перенёс операцию на почках

27 авг 2019 : 		 GENE SIMMONS отметил 70-летие

29 апр 2019 : 		 Женщина, обвинявшая GENE'а SIMMONS'а в харрасменте, отзывает свой иск
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GENE SIMMONS — о переезде в Неваду



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GENE SIMMONS в рамках программы KTLA 5 Morning News рассказал о причинах переезда в Неваду:

«Наш прекрасный дом в Беверли-Хиллз на двух акрах, около 14 000 квадратных футов, бассейн, массаж спины в любое время — все аксессуары, моё любимое французское слово последних дней — мы любили этот дом, и мы любим Лос-Анджелес. Мы вырастили двух наших детей, которые переехали и купили собственные дома на Голливудских холмах. Пришло время нам с Шеннон переехать из Лос-Анджелеса и Калифорнии. Так что мы переезжаем на озеро Тахо, штат Невада. А пока это очень грустное, но в то же время и счастливое время. Это грустно, потому что мы растили наших детей в этом великолепном доме, но это также и счастливое время, потому что это следующий этап. Так что больше никаких автобусов со знаменитостями у входа, никаких карт звёзд Голливуда.

Дом — это больше, чем собственность, — это наш дом, это место, где воспитываются наши дети. И поэтому я очень надеюсь, что люди, которые купят этот дом, получат от него столько же радости, сколько и мы. Это как закончить школу или, может быть, уйти из дома; ты любишь своих маму и папу, но в какой-то момент тебе нужно двигаться дальше. Это следующий этап».

GENE SIMMONS On His Decision To Leave California:








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