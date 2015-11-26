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GENE SIMMONS — о переезде в Неваду



GENE SIMMONS в рамках программы KTLA 5 Morning News рассказал о причинах переезда в Неваду:



«Наш прекрасный дом в Беверли-Хиллз на двух акрах, около 14 000 квадратных футов, бассейн, массаж спины в любое время — все аксессуары, моё любимое французское слово последних дней — мы любили этот дом, и мы любим Лос-Анджелес. Мы вырастили двух наших детей, которые переехали и купили собственные дома на Голливудских холмах. Пришло время нам с Шеннон переехать из Лос-Анджелеса и Калифорнии. Так что мы переезжаем на озеро Тахо, штат Невада. А пока это очень грустное, но в то же время и счастливое время. Это грустно, потому что мы растили наших детей в этом великолепном доме, но это также и счастливое время, потому что это следующий этап. Так что больше никаких автобусов со знаменитостями у входа, никаких карт звёзд Голливуда.



Дом — это больше, чем собственность, — это наш дом, это место, где воспитываются наши дети. И поэтому я очень надеюсь, что люди, которые купят этот дом, получат от него столько же радости, сколько и мы. Это как закончить школу или, может быть, уйти из дома; ты любишь своих маму и папу, но в какой-то момент тебе нужно двигаться дальше. Это следующий этап».







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