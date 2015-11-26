GENE SIMMONS — о переезде в Неваду

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США
25 апр 2019 :
VINNIE VINCENT: «На мероприятии GENE'а SIMMONS'а меня ожидал холодный и равнодушный приём» 20 фев 2019 :
GENE SIMMONS ответил на нападки ACE'а FREHLEY, который назвал его «м***ком и сексуально озабоченным» 17 янв 2019 :
GENE SIMMONS: «Марихуана в разных формах может помочь людям» 6 янв 2019 :
GENE SIMMONS рассказал о том, что королевская семья заплатила ему миллионы фунтов 7 дек 2018 :
GENE SIMMONS скорбит по матери 3 сен 2018 :
ACE FREHLEY присоединился к GENE SIMMONS для исполнения песен KISS 21 авг 2018 :
GENE SIMMONS об Арете Франклин 31 июл 2018 :
GENE SIMMONS выпускает книгу 5 июн 2018 :
Видео с выступления GENE SIMMONS 5 июн 2018 :
PAUL STANLEY и GENE SIMMONS открывают новый бар в Чикаго 15 апр 2018 :
VINNIE VINCENT присоединился на сцене к GENE SIMMONS 4 апр 2018 :
PAUL STANLEY «хочет найти время на то, чтобы выступить с Simmons'ом» 4 апр 2018 :
GENE SIMMONS: «Я так и не смог привлечь PAUL'a STANLEY на свои выступления» 26 мар 2018 :
PETER CRISS присоединился на сцене к GENE SIMMONS 21 мар 2018 :
GENE SIMMONS выступил со слепым поклонником 1 фев 2018 :
ACE FREHLEY присоединился на сцене к GENE SIMMONS 25 янв 2018 :
GENE SIMMONS исполнил классику KISS 27 ноя 2017 :
GENE SIMMONS больше не будет работать с VINNIE VINCENT'ом 27 ноя 2017 :
GENE SIMMONS рассказал о своём сольном проекте 10 ноя 2017 :
Рассказ о бокс-сете GENE SIMMONS 17 окт 2017 :
Фрагмент нового релиза GENE SIMMONS 29 сен 2017 :
GENE SIMMONS: «Да можно хоть чёрта лысого запатентовать!» 20 сен 2017 :
GENE SIMMONS: «Если бы я мог, то запатентовал бы воздух, которым вы дышите» 13 сен 2017 :
GENE SIMMONS привезет бокс-сет лично 10 сен 2017 :
В бокс-сет GENE SIMMONS войдут три песни, записанные с VAN HALEN 5 сен 2017 :
GENE SIMMONS планирует выпуск бокс-сета 21 авг 2017 :
GENE SIMMONS: «Я не жалею, что хотел прибрать "козу"» 30 июл 2017 :
PAUL STANLEY о "козе" GENE'a SIMMONS'a 6 июл 2017 :
SHARON OSBOURNE — GENE'y SIMMONS'y: «Ну ты и дурачок» 29 июн 2017 :
Так чья же «коза»? Мнение DOUG'а ALDRICH'а 26 июн 2017 :
VINNY APPICE: «DIO бы разозлился, узнай он о попытке SIMMONS'a запатентовать "козу"» 22 июн 2017 :
GENE SIMMONS сдал назад 19 июн 2017 :
GENE SIMMONS о желании запатентовать «козу» 19 июн 2017 :
Вдова ДИО ответила GENE SIMMONS 19 июн 2017 :
NIKKI SIXX ответил GENE SIMMONS на его попытки прибрать к рукам «козу» 19 июн 2017 :
GENE SIMMONS хочет запатентовать «козу» 6 июн 2017 :
Видео с выступления GENE SIMMONS 11 май 2017 :
GENE SIMMONS выпускает новую книгу 16 апр 2017 :
GENE SIMMONS считает, что условно-бесплатная система распространения музыки не работает 11 апр 2017 :
GENE SIMMONS почтил память Чака Берри 20 мар 2017 :
GENE SIMMONS почтил память Чака Берри 7 мар 2017 :
Видео с выступления GENE SIMMONS 17 фев 2017 :
GENE SIMMONS по-прежнему считает, что рок мёртв 6 окт 2016 :
GENE SIMMONS о Дональде Трампе 5 сен 2016 :
GENE SIMMONS: «По сути я никогда не пил» 20 июл 2016 :
GENE SIMMONS о мобильниках на концертах 4 июн 2016 :
GENE SIMMONS рассказал о своей любви к комиксам 20 май 2016 :
GENE SIMMONS считает, что известным людям стоило бы держать свои политические предпочтения при себе 20 май 2016 :
GENE SIMMONS: «Единственно верное лекарство от педофилии — смерть» 12 май 2016 :
Жена GENE SIMMONS'а поругалась с PAUL'ом STANLEY 11 май 2016 :
GENE SIMMONS извинился за свои слова о покойном Принсе 11 май 2016 :
GENE SIMMONS: "Принс ширялся и получил по заслугам" 30 апр 2016 :
Ещё один участник N.W.A. вступил в полемику о рэпе с GENE SIMMONS'ом 27 апр 2016 :
GENE SIMMONS почтил память Принса 16 апр 2016 :
GENE SIMMONS и ICE CUBE продолжают спорить о рэпе 10 апр 2016 :
GENE SIMMONS продолжил полемику о рэпе с участниками N.W.A. 9 апр 2016 :
Участники N.W.A. припомнили GENE SIMMONS'у его слова про смерть рэпа 31 мар 2016 :
GENE SIMMONS одобряет поведение Дональда Трампа 21 мар 2016 :
TALIB KWELI ответил GENE SIMMONS'y 18 мар 2016 :
GENE SIMMONS: «Надеюсь, рэп сдохнет» 14 мар 2016 :
PAUL STANLEY и GENE SIMMONS открыли бар 16 фев 2016 :
"The Demon" от GENE'a SIMMONS'a 18 окт 2015 :
GENE SIMMONS всё ещё считает, что рок мёртв 22 авг 2015 :
GENE SIMMONS не оценил новый сингл LAMB OF GOD 5 ноя 2014 :
GENE SIMMONS уверен, что у нового реюниона KISS нет шансов 23 окт 2014 :
GENE SIMMONS: «Успех — это свобода» 22 окт 2014 :
GENE SIMMONS по-прежнему считает, что рок мёртв 18 авг 2014 :
GENE SIMMONS принёс извинения за свои слова 16 мар 2009 :
GENE SIMMONS раскрывает название новой песни KISS 12 мар 2009 :
Новый бокс-сет от GENE SIMMONS 15 апр 2008 :
GENE SIMMONS снимется в японском кино
сегодня
— о переезде в Неваду GENE SIMMONS
GENE SIMMONS в рамках программы KTLA 5 Morning News рассказал о причинах переезда в Неваду:
«Наш прекрасный дом в Беверли-Хиллз на двух акрах, около 14 000 квадратных футов, бассейн, массаж спины в любое время — все аксессуары, моё любимое французское слово последних дней — мы любили этот дом, и мы любим Лос-Анджелес. Мы вырастили двух наших детей, которые переехали и купили собственные дома на Голливудских холмах. Пришло время нам с Шеннон переехать из Лос-Анджелеса и Калифорнии. Так что мы переезжаем на озеро Тахо, штат Невада. А пока это очень грустное, но в то же время и счастливое время. Это грустно, потому что мы растили наших детей в этом великолепном доме, но это также и счастливое время, потому что это следующий этап. Так что больше никаких автобусов со знаменитостями у входа, никаких карт звёзд Голливуда.
Дом — это больше, чем собственность, — это наш дом, это место, где воспитываются наши дети. И поэтому я очень надеюсь, что люди, которые купят этот дом, получат от него столько же радости, сколько и мы. Это как закончить школу или, может быть, уйти из дома; ты любишь своих маму и папу, но в какой-то момент тебе нужно двигаться дальше. Это следующий этап». VIDEO
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