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GENE SIMMONS продаёт дом



GENE SIMMONS выставил на продажу недвижимость в Ascaya за $14,950,000.



«Этот дом предлагает так много, начиная от невероятных видов на долину и современной архитектуры до стремления к уединению и эксклюзивности», — рассказывает Эванджелина Дюк-Петрони, брокер-продавец компании The Ivan Sher Group. Дюк-Петрони продаёт недвижимость совместно с Иваном Шером, директором The Ivan Sher Group. «Внимание к деталям преобладает во всём доме, с такими особенностями, как плитка большого размера на полу, бетонная кладка и деревянные акценты на потолке».



Современный особняк Simmons'a в пустыне на горном хребте Маккалоу может похвастаться захватывающим панорамным видом на долину Лас-Вегаса и бульвар Стрип, подобного которому нет нигде в Южной Неваде. Дом площадью более 11 000 квадратных футов возвышается над долиной и располагается на участке площадью почти в один акр с двумя участками, на которых разбит частный сад с прогулочными тропинками, прилегающими к дому.



В доме три яруса, включая цокольный этаж, шесть спален, восемь ванных комнат и 11 пристроенных гаражей. Дом располагает уединённым входом во внутренний двор с плавучей дорожкой над прудом кои, водными объектами и стеклянными скульптурами. Гостиная в центре дома встречает гостей парящей трёхъярусной стеклянной стеной с видом на бассейн и городские огни внизу.



Большинство комнат во всем доме имеют широкие окна от пола до потолка и исчезающие стеклянные стены, что обеспечивает плавный выход из помещения на улицу, в том числе на кухне, где раздвижные стеклянные двери открывают доступ к крытой кухне и прямому виду на бульвар Стрип. Современный дизайн кухни, выполненный на заказ, включает в себя глянцевые красные акценты, угловатые приборы и шкафы из нержавеющей стали, два центральных кухонных острова, двойные глубокие раковины, две посудомоечные машины и удлиненную барную стойку для завтрака на семь мест.



Главная спальня наверху имеет целую стену из стекла и нависает над патио заднего двора, создавая потрясающую иллюзию парения над всей долиной. В комнате есть отдельная зона отдыха, частный балкон и основная ванная комната с двойным душем и акцентами из натурального речного камня. Вторая спальня с отдельной туалетной комнатой находятся на нижнем этаже с выходом во внутренний двор.



В доме также есть столовая с исчезающими угловыми стенами, позволяющая любоваться видом на внутренний двор, а также грузовой лифт на все три уровня и встроенный аквариум с тропическими рыбками. На нижнем уровне жильцы могут насладиться шикарным 11-местным кинотеатром с современным оборудованием, а также частным баром и лаунж-зоной с барными креслами и частично огороженным открытым пространством для отдыха с тремя телевизорами, расположенными бок о бок. Отдельная лестница ведёт из бара на задний двор в курортном стиле, с утопленным камином и сверкающим центральным бассейном с неглубокой зоной отдыха и спа.



Особняк расположен в Ascaya, роскошном закрытом поселке, расположенном в южных горных хребтах долины Лас-Вегаса. Жители наслаждаются огромным клубным домом площадью 23 000 квадратных футов с парящими крышами, потрясающими садами на террасах и частными местами для проведения общественных мероприятий. Эксклюзивные удобства Ascaya включают хорошо оборудованный фитнес-центр, комнату отдыха, бассейн и спа, площадки для пиклбола и двухуровневый теннисный павильон.



























































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