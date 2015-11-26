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GENE SIMMONS : «Я в порядке!»



GENE SIMMONS поблагодарил всех за слова поддержи и сообщил, что действие вируса "минимальные":



«Благодаря вакцине я в полном порядке».



Он также ответил человеку, который, похоже, насмехался над тем, что он заразился COVID, несмотря на то, что был привит.



«Вакцина защищает вас примерно на 95%. Однако вы все равно можете заразиться вариантом Delta Covid. Так и случилось... Но последствия минимальны, если вы были привиты дважды. Без вакцины = больница, боль и, возможно, смерть. Проведите свое исследование. Вы выберетесь из этой ситуации куда проще».



















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