Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Модель с обложки альбома NIRVANA подала в суд за детскую пор... 62
*Вокалист NAPALM DEATH — о веганстве 59
*Лидер MINISTRY: «Давайте начистоту: это война, и русские её ... 45
*Новая песня EXODUS 33
*Новая песня ANETTE OLZON 32
[= ||| все новости группы



*

Gene Simmons

*



3 сен 2021 : 		 GENE SIMMONS: «Я в порядке!»

29 авг 2021 : 		 GENE SIMMONS о состоянии здоровья PAUL STANLEY

29 авг 2021 : 		 GENE SIMMONS извинился перед DAVID'ом LEE ROTH'ом

17 авг 2021 : 		 GENE SIMMONS не знает, что случилось с DAVID LEE ROTH

16 авг 2021 : 		 GENE SIMMONS — о президентстве Трампа: «Такого я себе не представлял»

12 авг 2021 : 		 GENE SIMMONS: «Хотел бы, чтобы все приняли дозу!»

11 июл 2021 : 		 GENE SIMMONS заявил, что бывшие участники KISS принимают плохие решения в жизни

20 июн 2021 : 		 GENE SIMMONS встретился с членами конгресса

13 июн 2021 : 		 GENE SIMMONS отреагировал на просьбу политика изменить орбиту Луны

7 июн 2021 : 		 GENE SIMMONS купил дом

23 май 2021 : 		 GENE SIMMONS недоволен, что IRON MAIDEN не попали в ЗСРнР

31 мар 2021 : 		 GENE SIMMONS — о переезде в Неваду

27 мар 2021 : 		 GENE SIMMONS сражён документалкой Билли Айлиш

26 мар 2021 : 		 GENE SIMMONS купил дом

24 мар 2021 : 		 GENE SIMMONS: «Маски нацепили и вперде!»

15 мар 2021 : 		 GENE SIMMONS продает дом. Но дороже

13 мар 2021 : 		 GENE SIMMONS: «Почему я продолжаю утверждать, что рок мёртв»

9 фев 2021 : 		 GENE SIMMONS: «Молодёжь в ответе за убийство рок-музыки»

5 фев 2021 : 		 GENE SIMMONS: «Расистских хулиганов нужно штрафовать!»

30 янв 2021 : 		 GENE SIMMONS — о том, что выборы были честными

27 янв 2021 : 		 GENE SIMMONS: «Наркотики и алко не работают!»

21 янв 2021 : 		 Басист KISS: «Недостаток денег — вот корень всего зла»

4 янв 2021 : 		 GENE SIMMONS: «Рок мертв, а Леди Гага и Билли Айлиш — крутые!»

16 дек 2020 : 		 GENE SIMMONS: «Отрицаешь? Отрицай, но не подходи ко мне!»

12 дек 2020 : 		 GENE SIMMONS: «Последней великой рок-группой были FOO FIGHTERS»

20 ноя 2020 : 		 GENE SIMMONS защищает губернаторов
Показать далее
| - |

|||| сегодня

GENE SIMMONS: «Я в порядке!»



*
zoom
*
* *
GENE SIMMONS поблагодарил всех за слова поддержи и сообщил, что действие вируса "минимальные":

«Благодаря вакцине я в полном порядке».

Он также ответил человеку, который, похоже, насмехался над тем, что он заразился COVID, несмотря на то, что был привит.

«Вакцина защищает вас примерно на 95%. Однако вы все равно можете заразиться вариантом Delta Covid. Так и случилось... Но последствия минимальны, если вы были привиты дважды. Без вакцины = больница, боль и, возможно, смерть. Проведите свое исследование. Вы выберетесь из этой ситуации куда проще».

GENE SIMMONS Says He Is








Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 198

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом