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GENE SIMMONS — о проявлении антисемитизма



В рамках недавнего интервью у GENE'a SIMMONS'a спросили, сталкивался ли он когда-нибудь с антисемитизмом, о котором его коллега по группе Paul Stanley, еврей по национальности, написал в 2014 году в своих мемуарах "Face The Music: A Life Exposed", на что Gene ответил:



«Немного. Это не то же самое, что быть чёрным или латиноамериканцем, потому что иногда можно спрятаться за словами: "О, я итальянец" или "Я грек" — у евреев есть такая возможность. Но в основном... Я родился Хаимом Витцем, и я понял, что это не работает, — я это осознал. Я понял для себя, что для того, чтобы добиться успеха, я должен быть своего рода хамелеоном. В принципе, одевайся по-британски, думай на идиш. Да, ты еврей. Это нормально. Заткнись нахрен. Это никому не интересно.



Долгое время я никогда не говорил о еврейском происхождении моей семьи, потому что в этом не было смысла. Я делю планету со всеми остальными, и насчёт различий, которые, как мы думаем, у нас есть друг с другом, когда прилетит первый инопланетянин, он не будет иметь ни малейшего понятия, о чём вы говорите. "Я из Сербии". — "О да. А я из Зимбабве". И инопланетянин скажет: "Да. И что? Вы все Терраны", как с Терра-Фирмы. "Вы все Терраны". Ну, а потом вы умираете. Вот и всё».







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