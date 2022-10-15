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Gene Simmons

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15 окт 2022 : 		 GENE SIMMONS: «Если есть загробная жизнь, то есть ли там комары?»

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|||| сегодня

GENE SIMMONS: «Если есть загробная жизнь, то есть ли там комары?»



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GENE SIMMONS недавно дал интервью Goldmine — небольшие выдержки доступны ниже.

Вы ближе к концу жизни, чем к её началу. Как часто вы задумываетесь о собственной смертности и какова ваша философия по отношению к смерти?

«Я был бы полным кретином, определённо большим, чем сейчас, если бы не был благодарен за эту удивительную жизнь. Я к тому, что если бы она закончилась сегодня, я знаю, что было бы написано на моем надгробии. Там было бы написано: "Спасибо и спокойной ночи". На что еще можно надеяться? Поэтому я не боюсь смерти, если только машина не едет прямо на тебя. Ты как бы восклицаешь: "О Боже!". Но это просто инстинкт».

Сейчас вы больше думаете о смерти?

Да, но только с точки зрения прагматизма, то есть насколько актуально завещание. Я хочу убедиться, что не будет никаких налогов, никаких залогов, ничего, чтобы о моей семье и моих детях позаботились, просто прагматичная забота о бизнесе.

Какова ваша система представлений о том, что происходит, когда умираешь?

Я не против, если есть рай и Бог. Я не против. Я также не против, если ничего не будет.

К чему вы склоняетесь?

Я склоняюсь к тому, что ничего нет. Меня мучает вопрос: если у нас есть загробная жизнь, то есть ли комары? Может быть, это мудрое высказывание моей матери о том, что каждый день на земле — это хороший день, и точка.

KISS' GENE SIMMONS On Mortality And Death -




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15 окт 2022
WahrandPhain
Жадные евреи там точно есть, так что кататься как сыр в масле не выйдет, придется конкурировать - что в котле, что на облачке)

просмотров: 312

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