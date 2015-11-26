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Gene Simmons

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11 июл 2021 : 		 GENE SIMMONS заявил, что бывшие участники KISS принимают плохие решения в жизни

20 июн 2021 : 		 GENE SIMMONS встретился с членами конгресса

13 июн 2021 : 		 GENE SIMMONS отреагировал на просьбу политика изменить орбиту Луны

7 июн 2021 : 		 GENE SIMMONS купил дом

23 май 2021 : 		 GENE SIMMONS недоволен, что IRON MAIDEN не попали в ЗСРнР

31 мар 2021 : 		 GENE SIMMONS — о переезде в Неваду

27 мар 2021 : 		 GENE SIMMONS сражён документалкой Билли Айлиш

26 мар 2021 : 		 GENE SIMMONS купил дом

24 мар 2021 : 		 GENE SIMMONS: «Маски нацепили и вперде!»

15 мар 2021 : 		 GENE SIMMONS продает дом. Но дороже

13 мар 2021 : 		 GENE SIMMONS: «Почему я продолжаю утверждать, что рок мёртв»

9 фев 2021 : 		 GENE SIMMONS: «Молодёжь в ответе за убийство рок-музыки»

5 фев 2021 : 		 GENE SIMMONS: «Расистских хулиганов нужно штрафовать!»

30 янв 2021 : 		 GENE SIMMONS — о том, что выборы были честными

27 янв 2021 : 		 GENE SIMMONS: «Наркотики и алко не работают!»

21 янв 2021 : 		 Басист KISS: «Недостаток денег — вот корень всего зла»

4 янв 2021 : 		 GENE SIMMONS: «Рок мертв, а Леди Гага и Билли Айлиш — крутые!»

16 дек 2020 : 		 GENE SIMMONS: «Отрицаешь? Отрицай, но не подходи ко мне!»

12 дек 2020 : 		 GENE SIMMONS: «Последней великой рок-группой были FOO FIGHTERS»

20 ноя 2020 : 		 GENE SIMMONS защищает губернаторов

23 окт 2020 : 		 GENE SIMMONS бежит от налогов

7 окт 2020 : 		 GENE SIMMONS критикует тех, кто игнорирует маски

30 сен 2020 : 		 GENE SIMMONS считает, что голосование — его личное дело

2 сен 2020 : 		 GENE SIMMONS восхищён чипом в голове свиньи Илона Маска

22 июл 2020 : 		 GENE SIMMONS и PAUL STANLEY закрыли бар на Гавайях

8 май 2020 : 		 GENE SIMMONS о цифрах пандемии
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GENE SIMMONS заявил, что бывшие участники KISS принимают плохие решения в жизни



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В новом интервью для "Talking Wax With Adika Live!" Gene Simmons затронул тему отсутствия участия Peter'a Criss'a и Ace'a Frehley в новом документальном фильме KISS "Biography: KISStory", премьера которого состоялась в конце прошлого месяца в течение двух ночей на канале A&E:

«Бог любит их, и Ace, и Peter в начале существования группы были лучшим, что когда-либо случалось с нами. Но они сделали такой ужасный выбор в своей жизни. И они продолжают это делать — они продолжают принимать плохие решения в своей жизни, не только в плане своего здоровья и того, что вы употребляете, но и в плане карьеры. Например, у нас только что вышел документальный фильм, который будет хедлайнером кинофестиваля Tribeca, и, конечно, даже не раздумывая, мы обратились к Ace'у и Peter'у: "Приезжайте и примите участие в этом фильме. Вы помогли создать группу. Без вопросов". И они отказались. Ace хотел определённого... "Я хочу это. Я хочу то. Я хочу права на редактирование", и всё в таком духе. И Бог его любит, но этого не случилось. Я не получил эти права и не хотел их получать; я просто хотел отбросить осторожность и закончить работу. Так что они почти не появляются в фильме».

GENE SIMMONS Says ACE FREHLEY And PETER CRISS








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