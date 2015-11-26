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GENE SIMMONS заявил, что бывшие участники KISS принимают плохие решения в жизни



В новом интервью для "Talking Wax With Adika Live!" Gene Simmons затронул тему отсутствия участия Peter'a Criss'a и Ace'a Frehley в новом документальном фильме KISS "Biography: KISStory", премьера которого состоялась в конце прошлого месяца в течение двух ночей на канале A&E:



«Бог любит их, и Ace, и Peter в начале существования группы были лучшим, что когда-либо случалось с нами. Но они сделали такой ужасный выбор в своей жизни. И они продолжают это делать — они продолжают принимать плохие решения в своей жизни, не только в плане своего здоровья и того, что вы употребляете, но и в плане карьеры. Например, у нас только что вышел документальный фильм, который будет хедлайнером кинофестиваля Tribeca, и, конечно, даже не раздумывая, мы обратились к Ace'у и Peter'у: "Приезжайте и примите участие в этом фильме. Вы помогли создать группу. Без вопросов". И они отказались. Ace хотел определённого... "Я хочу это. Я хочу то. Я хочу права на редактирование", и всё в таком духе. И Бог его любит, но этого не случилось. Я не получил эти права и не хотел их получать; я просто хотел отбросить осторожность и закончить работу. Так что они почти не появляются в фильме».







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