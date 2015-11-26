Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист SACRED REICH: «Тупые расисты, захватившие Капитолий... 275
*Лидер ICED EARTH штурмовал Капитолий 104
*Marko Hietala уходит из NIGHTWISH 74
*ICED EARTH, DEMONS & WIZARDS исчезли из каталога Century Med... 73
*Лидер ICED EARTH: «Страна захвачена преступниками» 57
[= ||| все новости группы



*

Gene Simmons

*



21 янв 2021 : 		 Басист KISS: «Недостаток денег — вот корень всего зла»

4 янв 2021 : 		 GENE SIMMONS: «Рок мертв, а Леди Гага и Билли Айлиш — крутые!»

16 дек 2020 : 		 GENE SIMMONS: «Отрицаешь? Отрицай, но не подходи ко мне!»

12 дек 2020 : 		 GENE SIMMONS: «Последней великой рок-группой были FOO FIGHTERS»

20 ноя 2020 : 		 GENE SIMMONS защищает губернаторов

23 окт 2020 : 		 GENE SIMMONS бежит от налогов

7 окт 2020 : 		 GENE SIMMONS критикует тех, кто игнорирует маски

30 сен 2020 : 		 GENE SIMMONS считает, что голосование — его личное дело

2 сен 2020 : 		 GENE SIMMONS восхищён чипом в голове свиньи Илона Маска

22 июл 2020 : 		 GENE SIMMONS и PAUL STANLEY закрыли бар на Гавайях

8 май 2020 : 		 GENE SIMMONS о цифрах пандемии

13 апр 2020 : 		 GENE SIMMONS о музыкальной индустрии в условиях пандемии: «Миллиарды долларов спущены в канализацию»

7 апр 2020 : 		 GENE SIMMONS: «Сидите на попках ровно!»

3 окт 2019 : 		 GENE SIMMONS перенёс операцию на почках

27 авг 2019 : 		 GENE SIMMONS отметил 70-летие

29 апр 2019 : 		 Женщина, обвинявшая GENE'а SIMMONS'а в харрасменте, отзывает свой иск

25 апр 2019 : 		 VINNIE VINCENT: «На мероприятии GENE'а SIMMONS'а меня ожидал холодный и равнодушный приём»

20 фев 2019 : 		 GENE SIMMONS ответил на нападки ACE'а FREHLEY, который назвал его «м***ком и сексуально озабоченным»

17 янв 2019 : 		 GENE SIMMONS: «Марихуана в разных формах может помочь людям»

6 янв 2019 : 		 GENE SIMMONS рассказал о том, что королевская семья заплатила ему миллионы фунтов

7 дек 2018 : 		 GENE SIMMONS скорбит по матери

3 сен 2018 : 		 ACE FREHLEY присоединился к GENE SIMMONS для исполнения песен KISS

21 авг 2018 : 		 GENE SIMMONS об Арете Франклин

31 июл 2018 : 		 GENE SIMMONS выпускает книгу

5 июн 2018 : 		 Видео с выступления GENE SIMMONS

5 июн 2018 : 		 PAUL STANLEY и GENE SIMMONS открывают новый бар в Чикаго
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Басист KISS: «Недостаток денег — вот корень всего зла»



*
zoom
*
* *
Басист/вокалист KISS Gene Simmons, который не скрывает о том, что в детстве он жил в Израиле в бедной семье, рассказал American Songwriter об огромном богатстве, которое он накопил за пять десятилетий со дня основания группы:

«Мы не должны наслаждаться нашим богатством. Но это чушь собачья. Это чушня, потому что если я войду в комнату и скажу, что я стою пару сотен миллионов долларов, или миллиард, или ещё сколько-нибудь, я не знаю точно, все скажут скажут: "Только послушайте этого парня. Вот козлина". Но если бы я только что выиграл в лотерею и не работал ни дня в своей жизни ради этого, все бы сказали: "Фантастика!" Ты выиграл кучу денег и вообще не работал ради этого. Я отработал каждый пенни. Я мог бы быть тем, кто сможет сказать: "Посмотрите на все деньги, что у меня есть". Но нет — я так не могу.

Так что, не знаю, как это лучше сказать, но лучше быть богатым, чем бедным. Так и есть. Ты можешь создавать рабочие места, если ты богат. Ты можешь давать деньги филантропам, если ты богат. Бедный человек никогда не давал мне работу. А человек, который придумал фразу: "Деньги — корень всего зла" — идиот. Деньги — не корень зла. Недостаток денег — вот корень всего зла. Причина, по которой люди грабят магазины, в том, что у них нет денег. Зачем мне грабить магазин, если я могу просто купить квартал?

Причина преступлений в том, что у людей не хватает денег. Одно из средств по снижению уровня преступности — это дать людям работу, дать им что-то, чтобы они могли прокормить свои семьи, чтобы им не приходилось идти и воровать. Это выход. И не начинайте мне говорить о наркоманах, — это другое. Есть много богатых белых мальчиков, которые принимают опиаты и крэк. Это ещё одна история, и я не имею права это комментировать».

Simmons жил в Израиле до восьми лет, после чего эмигрировал в США со своей матерью, пережившей Холокост.

GENE SIMMONS:



Like!+2Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 7 )

Санчез


21 янв 2021, 16:50		Еврейские корни дают о себе знать)))

sibterminator


21 янв 2021, 17:09		Ну он не прав чтоли?

Chillato


21 янв 2021, 17:09		да там не корни, там мощный еврейский стержень.

Orthodox


21 янв 2021, 17:25		sibterminator, тебе же пишут тут руССкие пацаны: раз еврей, значит не прав)

hansi_hrb


21 янв 2021, 17:30		https://www.youtube.com/watch?v=U_ICV7ZCEuU чет напомнило)

hansi_hrb


21 янв 2021, 17:34		https://www.youtube.com/watch?v=s4qq3U3_uNw или это)

moongrave


21 янв 2021, 17:40		Симмонс всегда говорит верно, но его либо не так понимают, либо не хотят понимать. Чего только стоило ему сказать об воровстве музыка - как сразу же аудитория показала свою гниль.


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 1054

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом