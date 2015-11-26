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Басист KISS: «Недостаток денег — вот корень всего зла»



Басист/вокалист KISS Gene Simmons, который не скрывает о том, что в детстве он жил в Израиле в бедной семье, рассказал American Songwriter об огромном богатстве, которое он накопил за пять десятилетий со дня основания группы:



«Мы не должны наслаждаться нашим богатством. Но это чушь собачья. Это чушня, потому что если я войду в комнату и скажу, что я стою пару сотен миллионов долларов, или миллиард, или ещё сколько-нибудь, я не знаю точно, все скажут скажут: "Только послушайте этого парня. Вот козлина". Но если бы я только что выиграл в лотерею и не работал ни дня в своей жизни ради этого, все бы сказали: "Фантастика!" Ты выиграл кучу денег и вообще не работал ради этого. Я отработал каждый пенни. Я мог бы быть тем, кто сможет сказать: "Посмотрите на все деньги, что у меня есть". Но нет — я так не могу.



Так что, не знаю, как это лучше сказать, но лучше быть богатым, чем бедным. Так и есть. Ты можешь создавать рабочие места, если ты богат. Ты можешь давать деньги филантропам, если ты богат. Бедный человек никогда не давал мне работу. А человек, который придумал фразу: "Деньги — корень всего зла" — идиот. Деньги — не корень зла. Недостаток денег — вот корень всего зла. Причина, по которой люди грабят магазины, в том, что у них нет денег. Зачем мне грабить магазин, если я могу просто купить квартал?



Причина преступлений в том, что у людей не хватает денег. Одно из средств по снижению уровня преступности — это дать людям работу, дать им что-то, чтобы они могли прокормить свои семьи, чтобы им не приходилось идти и воровать. Это выход. И не начинайте мне говорить о наркоманах, — это другое. Есть много богатых белых мальчиков, которые принимают опиаты и крэк. Это ещё одна история, и я не имею права это комментировать».



Simmons жил в Израиле до восьми лет, после чего эмигрировал в США со своей матерью, пережившей Холокост.







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