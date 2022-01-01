12 дек 2022



GENE SIMMONS: «Крипту не скидывал»



GENE SIMMONS в рамках выступления на Crypto HouseWife в Sobeys Liquor Store, Royal Oak, Calgary, Alberta, Canada, сказал, что не избавлялся ни от одной из своих 14 криптовалют:



«Ну, я не собираюсь ничего предлагать или рекомендовать; я не финансовый консультант. Но раз уж вы меня спрашиваете, да, я серьезно занимаюсь криптовалютами. Я верю в это. У меня есть биткоин, лайткоин, эфириум. Лично я держу, но каждый должен сам оценивать свои силы».

Re Crypto currencies: (Write it down.) I Am A HODLER. I have not sold a single position since the downturn. I believe in the future. The Near Future.













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