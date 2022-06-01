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Gene Simmons

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GENE SIMMONS — о жизни после KISS и состоянии рока



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В новом интервью SPIN басист/вокалист KISS Gene Simmons рассказал о жизни после KISS и о том, что ждёт рок дальше. Ниже приведены выдержки из беседы.

Станет ли следующий год последним для гастролей KISS?

«По праву, с гордостью, с благодарностью. Если у тебя есть самоуважение, принципы, гордость за то, что ты делаешь, ты хочешь уйти на вершине. И кстати, в 72 года моя рука не дрожит. Я здоровее, чем вы. Ваша жизнь — это ваш выбор. Из-за своей матери я решил никогда не употреблять препараты, кроме как в кресле стоматолога. И я никогда не напивался. На тосте я делаю глоток, [высовывает язык] он для меня пахнет как жидкость для снятия лака. Ты никогда не станешь крутым в пьяном виде. Когда ты попытаешься подцепить цыпочку, тебя стошнит на новые туфли, которые она только что купила. А если ты много выпьешь, твой шмекель не сможет работать».

Чем вы собираетесь заниматься после KISS?

«У нас есть сеть ресторанов Rock & Brews, которая становится всё более успешной, и довольно много других бизнесов, которые не имеют никакого отношения к высунутому языку. И в какой-то момент, после того как группа перестанет гастролировать, я, возможно, выступлю с группой Gene Simmons Band. Я уже дал около 50 концертов. Это очень весело, совершенно другой опыт. Это как быть в Ramones или U2, или что-то в этом роде. Ты надеваешь кроссовки и футболку, и это вся работа. Так что твоему сердцу не приходится загоняться, как на концертах KISS.
Если вы блюзовый артист, вы можете делать это до 80 лет, как это делал Би Би Кинг в 88 лет. Я не могу себе представить, как хожу по сцене в драконьих сапогах после 75 лет. Физический износ, сердце просто не выдержит. Я бросаю вызов этим парням вдвое моложе меня, чтобы они попробовали влезть в мой наряд и посмотрели, как долго они продержатся на сцене».

Что произойдёт с рок-музыкой после того, как KISS, а со временем и другие классические рок-исполнители, такие как Пол Маккартни, закончат деятельность?

«Рок мёртв. Подростки слушают EDM и что-то вроде Tame Impala, что мне, в общем-то, нравится. Ghost — это интересно. У них есть хорошие вещи, но у них не будет такого шанса, как у нас. У них не было звукозаписывающей компании, которая расклеивала плакаты, выдавала авансы, которые не нужно было возвращать, и ты мог полностью посвятить себя своему делу. Как это сделать, если ты отдаёшь свою музыку за 1/100 часть одного пенни за скачивание? Как вам платить за квартиру? Как покупать бензин? Вот и получается замкнутый круг: мы новая группа, мы не зарабатываем денег, никто не знает, кто мы такие. Давайте раздадим нашу музыку бесплатно и будем надеяться, что у нас появится нужное количество поклонников, и мы сможем играть в клубах, чтобы заработать достаточно денег для поездки в следующий город.

Эта модель больше не работает. Сколько было бы супермаркетов и магазинов, розничной торговли и авиакомпаний, если бы вы могли просто зайти, положить деньги и выйти с вещами? Как вы думаете, как долго они бы продержались? И с чего вы взяли, что участие в группе или занятие музыкой — это не бизнес? Я не хочу сказать, что это упрощение или отрицание. Всё нуждается в подпитке. Нам нужны воздух и вода, а музыкантам, писателям и художникам нужны деньги».




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1 июн 2022
f
father
Я думаю, что конкретно у Ghost всё на данный момент отлично
1 июн 2022
gravitgroove
Да все верно он говорит. Киссы попали в то время, когда музыкальная индустрия взлета ввысь и люди ходили и скупали пластинки Led Zeppelin огромными тиражами, так и появились Kiss на гребне волны, что росла и росла. Если кто не знает, то первая официально зарегистрированная запись, что сертифицирована как золотая по стандартам RIAA (500к проданных копий) отмечена лишь в 1958 году - Perry Como «Catch a Falling Star». Это то время, когда артисты все же в первую очередь занимались музыкой от любви к ней, как с любым выбором профессии без оглядки на то, что это очень выгодно. Стали бы Кисс начинать дело, если бы золотой статус был пределом в индустрии и его было бы сложно заработать, как бриллиантовый в самые сытые времена - вот что интересно!

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