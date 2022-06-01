GENE SIMMONS — о жизни после KISS и состоянии рока

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все новости группы
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США
12 авг 2021 :
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GENE SIMMONS: «Хотел бы, чтобы все приняли дозу!»
11 июл 2021 :
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GENE SIMMONS заявил, что бывшие участники KISS принимают плохие решения в жизни
20 июн 2021 :
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GENE SIMMONS встретился с членами конгресса
13 июн 2021 :
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GENE SIMMONS отреагировал на просьбу политика изменить орбиту Луны
7 июн 2021 :
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GENE SIMMONS купил дом
23 май 2021 :
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GENE SIMMONS недоволен, что IRON MAIDEN не попали в ЗСРнР
31 мар 2021 :
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GENE SIMMONS — о переезде в Неваду
27 мар 2021 :
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GENE SIMMONS сражён документалкой Билли Айлиш
26 мар 2021 :
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GENE SIMMONS купил дом
24 мар 2021 :
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GENE SIMMONS: «Маски нацепили и вперде!»
15 мар 2021 :
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GENE SIMMONS продает дом. Но дороже
13 мар 2021 :
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GENE SIMMONS: «Почему я продолжаю утверждать, что рок мёртв»
9 фев 2021 :
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GENE SIMMONS: «Молодёжь в ответе за убийство рок-музыки»
5 фев 2021 :
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GENE SIMMONS: «Расистских хулиганов нужно штрафовать!»
30 янв 2021 :
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GENE SIMMONS — о том, что выборы были честными
27 янв 2021 :
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GENE SIMMONS: «Наркотики и алко не работают!»
21 янв 2021 :
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Басист KISS: «Недостаток денег — вот корень всего зла»
4 янв 2021 :
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GENE SIMMONS: «Рок мертв, а Леди Гага и Билли Айлиш — крутые!»
16 дек 2020 :
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GENE SIMMONS: «Отрицаешь? Отрицай, но не подходи ко мне!»
12 дек 2020 :
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GENE SIMMONS: «Последней великой рок-группой были FOO FIGHTERS»
20 ноя 2020 :
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GENE SIMMONS защищает губернаторов
23 окт 2020 :
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GENE SIMMONS бежит от налогов
7 окт 2020 :
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GENE SIMMONS критикует тех, кто игнорирует маски
30 сен 2020 :
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GENE SIMMONS считает, что голосование — его личное дело
2 сен 2020 :
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GENE SIMMONS восхищён чипом в голове свиньи Илона Маска
22 июл 2020 :
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GENE SIMMONS и PAUL STANLEY закрыли бар на Гавайях
8 май 2020 :
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GENE SIMMONS о цифрах пандемии
13 апр 2020 :
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GENE SIMMONS о музыкальной индустрии в условиях пандемии: «Миллиарды долларов спущены в канализацию»
7 апр 2020 :
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GENE SIMMONS: «Сидите на попках ровно!»
3 окт 2019 :
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GENE SIMMONS перенёс операцию на почках
27 авг 2019 :
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GENE SIMMONS отметил 70-летие
29 апр 2019 :
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Женщина, обвинявшая GENE'а SIMMONS'а в харрасменте, отзывает свой иск
25 апр 2019 :
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VINNIE VINCENT: «На мероприятии GENE'а SIMMONS'а меня ожидал холодный и равнодушный приём»
20 фев 2019 :
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GENE SIMMONS ответил на нападки ACE'а FREHLEY, который назвал его «м***ком и сексуально озабоченным»
17 янв 2019 :
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GENE SIMMONS: «Марихуана в разных формах может помочь людям»
6 янв 2019 :
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GENE SIMMONS рассказал о том, что королевская семья заплатила ему миллионы фунтов
7 дек 2018 :
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GENE SIMMONS скорбит по матери
3 сен 2018 :
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ACE FREHLEY присоединился к GENE SIMMONS для исполнения песен KISS
21 авг 2018 :
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GENE SIMMONS об Арете Франклин
31 июл 2018 :
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GENE SIMMONS выпускает книгу
5 июн 2018 :
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Видео с выступления GENE SIMMONS
5 июн 2018 :
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PAUL STANLEY и GENE SIMMONS открывают новый бар в Чикаго
15 апр 2018 :
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VINNIE VINCENT присоединился на сцене к GENE SIMMONS
4 апр 2018 :
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PAUL STANLEY «хочет найти время на то, чтобы выступить с Simmons'ом»
4 апр 2018 :
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GENE SIMMONS: «Я так и не смог привлечь PAUL'a STANLEY на свои выступления»
26 мар 2018 :
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PETER CRISS присоединился на сцене к GENE SIMMONS
21 мар 2018 :
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GENE SIMMONS выступил со слепым поклонником
1 фев 2018 :
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ACE FREHLEY присоединился на сцене к GENE SIMMONS
25 янв 2018 :
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GENE SIMMONS исполнил классику KISS
27 ноя 2017 :
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GENE SIMMONS больше не будет работать с VINNIE VINCENT'ом
27 ноя 2017 :
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GENE SIMMONS рассказал о своём сольном проекте
10 ноя 2017 :
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Рассказ о бокс-сете GENE SIMMONS
17 окт 2017 :
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Фрагмент нового релиза GENE SIMMONS
29 сен 2017 :
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GENE SIMMONS: «Да можно хоть чёрта лысого запатентовать!»
20 сен 2017 :
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GENE SIMMONS: «Если бы я мог, то запатентовал бы воздух, которым вы дышите»
13 сен 2017 :
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GENE SIMMONS привезет бокс-сет лично
10 сен 2017 :
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В бокс-сет GENE SIMMONS войдут три песни, записанные с VAN HALEN
5 сен 2017 :
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GENE SIMMONS планирует выпуск бокс-сета
21 авг 2017 :
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GENE SIMMONS: «Я не жалею, что хотел прибрать "козу"»
30 июл 2017 :
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PAUL STANLEY о "козе" GENE'a SIMMONS'a
6 июл 2017 :
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SHARON OSBOURNE — GENE'y SIMMONS'y: «Ну ты и дурачок»
29 июн 2017 :
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Так чья же «коза»? Мнение DOUG'а ALDRICH'а
26 июн 2017 :
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VINNY APPICE: «DIO бы разозлился, узнай он о попытке SIMMONS'a запатентовать "козу"»
22 июн 2017 :
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GENE SIMMONS сдал назад
19 июн 2017 :
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GENE SIMMONS о желании запатентовать «козу»
19 июн 2017 :
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Вдова ДИО ответила GENE SIMMONS
19 июн 2017 :
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NIKKI SIXX ответил GENE SIMMONS на его попытки прибрать к рукам «козу»
19 июн 2017 :
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GENE SIMMONS хочет запатентовать «козу»
6 июн 2017 :
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Видео с выступления GENE SIMMONS
11 май 2017 :
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GENE SIMMONS выпускает новую книгу
16 апр 2017 :
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GENE SIMMONS считает, что условно-бесплатная система распространения музыки не работает
11 апр 2017 :
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GENE SIMMONS почтил память Чака Берри
20 мар 2017 :
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GENE SIMMONS почтил память Чака Берри
7 мар 2017 :
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Видео с выступления GENE SIMMONS
17 фев 2017 :
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GENE SIMMONS по-прежнему считает, что рок мёртв
6 окт 2016 :
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GENE SIMMONS о Дональде Трампе
5 сен 2016 :
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GENE SIMMONS: «По сути я никогда не пил»
20 июл 2016 :
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GENE SIMMONS о мобильниках на концертах
4 июн 2016 :
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GENE SIMMONS рассказал о своей любви к комиксам
20 май 2016 :
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GENE SIMMONS считает, что известным людям стоило бы держать свои политические предпочтения при себе
20 май 2016 :
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GENE SIMMONS: «Единственно верное лекарство от педофилии — смерть»
12 май 2016 :
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Жена GENE SIMMONS'а поругалась с PAUL'ом STANLEY
11 май 2016 :
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GENE SIMMONS извинился за свои слова о покойном Принсе
11 май 2016 :
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GENE SIMMONS: "Принс ширялся и получил по заслугам"
30 апр 2016 :
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Ещё один участник N.W.A. вступил в полемику о рэпе с GENE SIMMONS'ом
27 апр 2016 :
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GENE SIMMONS почтил память Принса
16 апр 2016 :
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GENE SIMMONS и ICE CUBE продолжают спорить о рэпе
10 апр 2016 :
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GENE SIMMONS продолжил полемику о рэпе с участниками N.W.A.
9 апр 2016 :
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Участники N.W.A. припомнили GENE SIMMONS'у его слова про смерть рэпа
31 мар 2016 :
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GENE SIMMONS одобряет поведение Дональда Трампа
21 мар 2016 :
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TALIB KWELI ответил GENE SIMMONS'y
18 мар 2016 :
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GENE SIMMONS: «Надеюсь, рэп сдохнет»
14 мар 2016 :
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PAUL STANLEY и GENE SIMMONS открыли бар
16 фев 2016 :
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"The Demon" от GENE'a SIMMONS'a
18 окт 2015 :
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GENE SIMMONS всё ещё считает, что рок мёртв
22 авг 2015 :
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GENE SIMMONS не оценил новый сингл LAMB OF GOD
5 ноя 2014 :
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GENE SIMMONS уверен, что у нового реюниона KISS нет шансов
23 окт 2014 :
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GENE SIMMONS: «Успех — это свобода»
22 окт 2014 :
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GENE SIMMONS по-прежнему считает, что рок мёртв
18 авг 2014 :
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GENE SIMMONS принёс извинения за свои слова
16 мар 2009 :
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GENE SIMMONS раскрывает название новой песни KISS
12 мар 2009 :
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Новый бокс-сет от GENE SIMMONS
15 апр 2008 :
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GENE SIMMONS снимется в японском кино
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сегодня
GENE SIMMONS — о жизни после KISS и состоянии рока
В новом интервью SPIN басист/вокалист KISS Gene Simmons рассказал о жизни после KISS и о том, что ждёт рок дальше. Ниже приведены выдержки из беседы.
Станет ли следующий год последним для гастролей KISS?
«По праву, с гордостью, с благодарностью. Если у тебя есть самоуважение, принципы, гордость за то, что ты делаешь, ты хочешь уйти на вершине. И кстати, в 72 года моя рука не дрожит. Я здоровее, чем вы. Ваша жизнь — это ваш выбор. Из-за своей матери я решил никогда не употреблять препараты, кроме как в кресле стоматолога. И я никогда не напивался. На тосте я делаю глоток, [высовывает язык] он для меня пахнет как жидкость для снятия лака. Ты никогда не станешь крутым в пьяном виде. Когда ты попытаешься подцепить цыпочку, тебя стошнит на новые туфли, которые она только что купила. А если ты много выпьешь, твой шмекель не сможет работать».
Чем вы собираетесь заниматься после KISS?
«У нас есть сеть ресторанов Rock & Brews, которая становится всё более успешной, и довольно много других бизнесов, которые не имеют никакого отношения к высунутому языку. И в какой-то момент, после того как группа перестанет гастролировать, я, возможно, выступлю с группой Gene Simmons Band. Я уже дал около 50 концертов. Это очень весело, совершенно другой опыт. Это как быть в Ramones или U2, или что-то в этом роде. Ты надеваешь кроссовки и футболку, и это вся работа. Так что твоему сердцу не приходится загоняться, как на концертах KISS.
Если вы блюзовый артист, вы можете делать это до 80 лет, как это делал Би Би Кинг в 88 лет. Я не могу себе представить, как хожу по сцене в драконьих сапогах после 75 лет. Физический износ, сердце просто не выдержит. Я бросаю вызов этим парням вдвое моложе меня, чтобы они попробовали влезть в мой наряд и посмотрели, как долго они продержатся на сцене».
Что произойдёт с рок-музыкой после того, как KISS, а со временем и другие классические рок-исполнители, такие как Пол Маккартни, закончат деятельность?
«Рок мёртв. Подростки слушают EDM и что-то вроде Tame Impala, что мне, в общем-то, нравится. Ghost — это интересно. У них есть хорошие вещи, но у них не будет такого шанса, как у нас. У них не было звукозаписывающей компании, которая расклеивала плакаты, выдавала авансы, которые не нужно было возвращать, и ты мог полностью посвятить себя своему делу. Как это сделать, если ты отдаёшь свою музыку за 1/100 часть одного пенни за скачивание? Как вам платить за квартиру? Как покупать бензин? Вот и получается замкнутый круг: мы новая группа, мы не зарабатываем денег, никто не знает, кто мы такие. Давайте раздадим нашу музыку бесплатно и будем надеяться, что у нас появится нужное количество поклонников, и мы сможем играть в клубах, чтобы заработать достаточно денег для поездки в следующий город.
Эта модель больше не работает. Сколько было бы супермаркетов и магазинов, розничной торговли и авиакомпаний, если бы вы могли просто зайти, положить деньги и выйти с вещами? Как вы думаете, как долго они бы продержались? И с чего вы взяли, что участие в группе или занятие музыкой — это не бизнес? Я не хочу сказать, что это упрощение или отрицание. Всё нуждается в подпитке. Нам нужны воздух и вода, а музыкантам, писателям и художникам нужны деньги».
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