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Gene Simmons

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GENE SIMMONS заявил, что фанаты убили музыкальный бизнес



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В новом интервью US Weekly басист/вокалист группы KISS Gene Simmons вновь заговорил об упадке музыкальной индустрии, поскольку потребители ценят возможность доступа, а не владение, и опыт, а не активы.

Simmons, в частности, сказал:

«По большому счёту, у новых артистов никогда не будет такого шанса, который был у нас, потому что звукозаписывающие компании давали нам миллионы долларов — как только мы добивались успеха — в качестве аванса, не подлежащего возврату, с системой роялти и всё такое. И поэтому нам не нужно было иметь обычную работу. Теперь, если вы новая группа, вы не можете заработать на жизнь, потому что все эти конопатые детишки из колледжей — которые, кстати, ненавидят меня — потому что я говорю, что это грабёж. Вы грабите, скачивая и передавая эту музыку через файлообменники. Меня это не касается; наша группа появилась раньше, когда это был настоящий бизнес. Но новые артисты — вы разбиваете мне сердце. Это как новые дети, которые рождаются без еды. Вы забираете еду у них изо рта, поэтому им приходится работать, чтобы заработать на жизнь, и у них не хватает времени на своё искусство.

Кто убил музыкальный бизнес? Фанаты. Не иностранная держава, не инопланетяне; фанаты убили его. И кого я виню? Звукозаписывающие компании — за то, что они не подали в суд на того первого придурка, который осмелился вломиться в курятник и украсть несколько яиц и курицу бесплатно. Как только вы пускаете в курятник первую лису, которая берёт яйца, не заплатив за них, появляются остальные лисы. Точно так же и тараканы — если вы пустите одного на кухню, раздавите первого, остальные скажут: "Ой-ой, надо быть осторожнее".

Итак, ящик Пандоры был открыт. Сотни миллионов фанатов по всему миру приучены [в своём сознании] не платить за музыку. И что это делает с новыми группами? Это убивает их. Когда вы лишаете что-то ценности, оно по определению становится бесполезным.

Представьте, что вы фермер, продаёте яйца и цыплят — вот чем вы занимаетесь. И тут приходит первый маленький симпатичный лисёнок и крадет яйцо. И фермер попытается застрелить лису, потому что: "Эй, ты крадёшь мою жизнь". А жена говорит: "Не надо стрелять в лису. Она такая милая". Эта милая маленькая лиса отнесла яйцо туда, где живут все лисы: 'Эй, у нас тут любимчик. Пойдёмте за цыплятами и яйцами". Не успеешь оглянуться, как нет ни цыплят, ни яиц; фермер остался не у дел; грузовики, которые везли фермерский товар на рынок, остались не у дел, потому что у них нет товара; супермаркеты, которые продавали товар, остались не у дел. Все остались не у дел, потому что эта первая дырка в "Титанике" потопила весь корабль».

GENE SIMMONS:





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КомментарииСкрыть/показать 3 )

hansi_hrb


7 сен 2021, 13:25		Умер Максим да и хуй с ним!

Tomahawk


7 сен 2021, 13:59		Интересно, что выберет равви Виц - 100% вакцинацию всего населения или полное исчезновение музыки из интернетов.

ElectricRetard


7 сен 2021, 14:25		Ну, Джинни, твои пластинки я бы и бесплатно не взял. Не переживай.


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