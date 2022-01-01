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GENE SIMMONS: «Американцы помешаны на звёздах»



GENE SIMMONS в рамках беседы с SPIN коснулся темы знакомства с Дональдом Трампом:



«Я знаком с предыдущим президентом [США]. Я знал его до того, как он пришёл в политику. Посмотрите, что этот джентльмен сделал с этой страной и её поляризацией: он заставил всех паразитов подняться на самый верх. Когда-то было стыдно быть расистом, публично выступать с теориями заговора. Теперь всё это на виду, потому что он это допустил».



Далее Simmons сказал, что он и Трамп знали друг друга ещё до "The Celebrity Apprentice", по клубам:



«У вас другая ответственность, когда вы просто гражданин или предприниматель. Вы не занимаетесь политикой. Это не влияет на жизнь и смерть. Когда ты занимаешь властное положение, это влияет на жизнь.



Я не считаю его ни республиканцем, ни демократом. Он сам за себя, любым способом. И на последних выборах более 70 миллионов человек купились на это.



Нынешний президент [Джо Байден] мне нравится своей этикой и моралью — к сожалению, он не очень харизматичный человек. Первое слово, которое я постоянно слышу от людей, даже от друзей, — "слабый". Я не думаю, что он должен баллотироваться в следующий раз. Так кто же тогда будет? Звёзд нет, а люди неизменно голосуют за звёзд, даже не за то, во что они верят. Культ личности. Американцы помешаны на звёздах: 'У Кайли новый блеск для губ? Чёрт!"»







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