Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*В Исландии покажут член Джими Хендрикса 15
*MICHAEL SCHENKER — o K.K. DOWNING'е: «Зачем он врёт?» 15
*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют RADIOHEAD 14
*Новое видео HELLOWEEN 12
*Профессиональное видео с выступления METALLICA 8
*Новое видео XANDRIA 7
*Новое видео RAMMSTEIN 7
*THOMAS ZWIJSEN исполняет песню IRON MAIDEN 6
*Умер клавишник DEPECHE MODE 6
*Умер барабанщик YES 6
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*В Исландии покажут член Джими Хендрикса 15
*MICHAEL SCHENKER — o K.K. DOWNING'е: «Зачем он врёт?» 15
*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют RADIOHEAD 14
*Новое видео HELLOWEEN 12
*Профессиональное видео с выступления METALLICA 8
[= ||| все новости группы



*

Gene Simmons

*



30 май 2022 : 		 GENE SIMMONS: «Американцы помешаны на звёздах»

3 май 2022 : 		 GENE SIMMONS: «Вакцина может предотвратить то, что вам придётся лежать в больнице и держать трубку в заднице. Хотя некоторым это нравится»

26 апр 2022 : 		 GENE SIMMONS и DAVID DRAIMAN о покупке Твиттера Илоном Маском

23 мар 2022 : 		 GENE SIMMONS: «Нет расизму! В Америке»

5 мар 2022 : 		 GENE SIMMONS: «Канье немного того...»

2 фев 2022 : 		 GENE SIMMONS поддержал Бритни Спирс

18 янв 2022 : 		 GENE SIMMONS — о Стэне Ли

12 янв 2022 : 		 В гостях у GENE'a SIMMONS'a

4 янв 2022 : 		 GENE SIMMONS об установках на 2022

13 дек 2021 : 		 GENE SIMMONS снизил цену на дом

23 ноя 2021 : 		 Менеджер KISS — о словах GENE'a SIMMONS'a про David'a Lee Roth'a

17 ноя 2021 : 		 ALEX JONES — о словах GENE'a SIMMONS'a, что все без вакцины — враги

17 ноя 2021 : 		 GENE SIMMONS: «Кто не хочет дозу, тот — враг!»

29 окт 2021 : 		 GENE SIMMONS купил дом. Опять!

23 окт 2021 : 		 GENE SIMMONS рассказал, почему продает дом через 4 месяца

22 окт 2021 : 		 GENE SIMMONS продаёт дом

27 сен 2021 : 		 GENE SIMMONS продал особняк

15 сен 2021 : 		 GENE SIMMONS был шокирован, подхватив COVID

7 сен 2021 : 		 GENE SIMMONS заявил, что фанаты убили музыкальный бизнес

6 сен 2021 : 		 GENE SIMMONS критикует политиков Флориды и Техаса

3 сен 2021 : 		 GENE SIMMONS: «Я в порядке!»

29 авг 2021 : 		 GENE SIMMONS о состоянии здоровья PAUL STANLEY

29 авг 2021 : 		 GENE SIMMONS извинился перед DAVID'ом LEE ROTH'ом

17 авг 2021 : 		 GENE SIMMONS не знает, что случилось с DAVID LEE ROTH

16 авг 2021 : 		 GENE SIMMONS — о президентстве Трампа: «Такого я себе не представлял»

12 авг 2021 : 		 GENE SIMMONS: «Хотел бы, чтобы все приняли дозу!»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

GENE SIMMONS: «Американцы помешаны на звёздах»



zoom
GENE SIMMONS в рамках беседы с SPIN коснулся темы знакомства с Дональдом Трампом:

«Я знаком с предыдущим президентом [США]. Я знал его до того, как он пришёл в политику. Посмотрите, что этот джентльмен сделал с этой страной и её поляризацией: он заставил всех паразитов подняться на самый верх. Когда-то было стыдно быть расистом, публично выступать с теориями заговора. Теперь всё это на виду, потому что он это допустил».

Далее Simmons сказал, что он и Трамп знали друг друга ещё до "The Celebrity Apprentice", по клубам:

«У вас другая ответственность, когда вы просто гражданин или предприниматель. Вы не занимаетесь политикой. Это не влияет на жизнь и смерть. Когда ты занимаешь властное положение, это влияет на жизнь.

Я не считаю его ни республиканцем, ни демократом. Он сам за себя, любым способом. И на последних выборах более 70 миллионов человек купились на это.

Нынешний президент [Джо Байден] мне нравится своей этикой и моралью — к сожалению, он не очень харизматичный человек. Первое слово, которое я постоянно слышу от людей, даже от друзей, — "слабый". Я не думаю, что он должен баллотироваться в следующий раз. Так кто же тогда будет? Звёзд нет, а люди неизменно голосуют за звёзд, даже не за то, во что они верят. Культ личности. Американцы помешаны на звёздах: 'У Кайли новый блеск для губ? Чёрт!"»




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 164

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом