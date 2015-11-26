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GENE SIMMONS — о президентстве Трампа: «Такого я себе не представлял»



GENE SIMMONS в недавнем интервью ответил на вопрос о негативной реакции ряда фанатов на его слова про вакцинацию:



«Это политический вопрос. Джентльмена, который был на посту, бывшего президента [Дональда Трампа], я знал ещё до того, как он оказался в политике. Это тот же человек, которого я знал раньше; полосы тигра не меняются. И самое печальное, что... Слушайте, мы все лжём в той или иной степени, но то, что произошло за последние четыре года, выходило за рамки всего, что я когда-либо мог себе представить от людей, обладающих большой властью, — не только от него, но и от администрация, всех. И, к сожалению, эта болезнь — несмотря на "Большую ложь" — действительно заразила большую часть населения.



Итак, Земля не плоская. Этот парень, который пришёл с оружием и начал стрелять в пиццерии, потому что думал, что в подвале торгуют детьми и всё такое, к чему якобы причастна Хиллари [Клинтон] (он ссылается на "Пиццагейт" — развенчанную теорию заговора, которая стала вирусной во время президентских выборов 2016 года). И когда приехали полицейские и забрали его, он кричал: "Спасите детей". Он верил в эту ложь. Все эти люди из QAnon.



Я должен сказать одну вещь: если это разочарование и полубезумие... Они всё равно американцы. И я считаю, что нужно просто продолжать продвигать правду, а не вымысел; продолжать бороться с этим. Потому что неважно, делаете ли вы это с религиозным символом над головой или с надписью "Q" на футболке и всё такое прочее, это ложь, а наука — единственный друг, который у вас есть, нравится вам это или нет. Поэтому вы просто должны продолжать настаивать на [фактах]. Есть религиозные люди, которые не любят, когда им говорят... "Не указывайте мне, что делать в моей церкви". Ну хорошо, но как только эти люди начнут судиться друг с другом, вы окажетесь в суде, и ваш Бог вас не спасёт».



Когда Gene'a попросили уточнить его предыдущий комментарий о том, что Трамп — «тот самый человек», которого он знал, когда был участником шоу Трампа "The Celebrity Apprentice", он ответил:



«Мы были вместе в ресторане, и я случайно оказался с привлекательной молодой леди. Он подошёл и сказал: "Геннадич, а мы ведь с тобой совершенно одинаковые. Нам нравятся горячие цыпочки". Это было странно, но да — наверное, это правда. Но я думаю, что речь идёт об одном и том же человеке. И, возможно, в этом была и остаётся привлекательность. Люди устали от политкорректного языка и прочего.



В политическом диалоге, если кто-то распространяет полную фантастику и QAnon, вы хотите, чтобы был кто-то, кто скажет: "Ты что, совсем охренел? Ты только что обосрал свои трусы и забыл их выстирать?" Мы ищем того политика, который просто скажет такое, вместо того чтобы следить за своим языком. Потому что другая сторона будет изрыгать помои, ложь и всё такое. Этот парень [губернатор Рон] ДеСантис во Флориде, который является прекрасным человеком — я уверен, что он любит свою семью — и всё же он не хочет выйти и сказать, что существует реальная проблема [с его подходом к пандемии COVID-19]. "Мы оставляем на усмотрение родителей решение [носить ли их детям маски в школах]". Нет. Это должно быть обязательным условием. Что знают авиакомпании, Microsoft, Facebook и все подобные организации, чего не должна знать ваша школа, а именно то, что дети могут заразить всех. Вы находитесь в закрытой среде. Хорошо, мы не будем заставлять вас вакцинировать ваших детей. По крайней мере, носите маски в школе».







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