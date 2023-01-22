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Gene Simmons

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GENE SIMMONS: «Нам нравится дэт-металл»



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Gene Simmons похвалил шведский поп-квартет ABBA за «превосходный сонграйтинг».

Басист/вокалист KISS выразил свою признательность группе ABBA, которая недавно запустила виртуальную серию концертов "ABBA Voyage" в Лондоне, в рамках обсуждения с журналом Goldmine 10 альбомов, которые изменили его жизнь.

Simmons сказал:

«Да, нам нравится дэт-металл, и да, мне нравятся THE KILLERS, мне нравятся TAME IMPALA — мне нравятся самые разные вещи. Но что поднимает нас на уровень величия вне зависимости от музыкального жанра, так это способность создавать песни, которые остаются навсегда. Я хотел назвать THE BEE GEES, но это многих бесит, но эти песни превосходны. Так что если я еду в машине и включается музыка ABBA, я делаю погромче, и это признак совершенства. Превосходный сонграйтинг. Это недостижимая высота. Вот почему я выбрал ABBA, потому что они просто великолепны. Я мог бы назвать THE FOUR SEASONS или THE BEACH BOYS, потому что у них огромное количество отличного материала».




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КомментарииСкрыть/показать 6 )

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22 янв 2023
o
olly71
Обьясните дедушке что АВВА и THE BEACH BOYS это совсем немножко не Дет метал
Like!3
22 янв 2023
WahrandPhain
olly71, уэй, это дед метал)
22 янв 2023
WahrandPhain
Оксиминог похвалил похвалил Моргенштерна за «превосходный сонграйтинг».

«Да, мне нравится хард-рок, и да, мне нравится УОДЖИ БУДДА, мне нравится ФЕЙС — мне нравятся самые разные вещи. Но что поднимает нас на уровень величия вне зависимости от музыкального жанра, так это способность создавать песни, которые остаются навсегда. Я хотел назвать ГРИБЫ, но это многих бесит, но эти песни превосходны. Так что если я еду в машине и включается музыка МОРГЕНШТЕРН, я делаю погромче, и это признак совершенства. Превосходный сонграйтинг. Это недостижимая высота. Вот почему я выбрал МОРГЕНШТЕРНА, потому что он просто великолепен. Я мог бы назвать ФЕЙСА или ГАНВЕСТА, потому что у них огромное количество отличного материала».
Like!2  Dislike!3
22 янв 2023
Exceptional
Не совсем понял, что там в начале Симмонс имел ввиду, но Death Metal одобряем
22 янв 2023
Вашингтон Ирвинг
Tame Impala для меня были главной надеждой всей рок-музыки в XXI веке, первые 2 альбома просто бесподобные, жаль. не смогли сдержать планку.
22 янв 2023
dark_medieval_times
Ахах админы байтят, на комменты ))

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