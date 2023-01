сегодня



GENE SIMMONS: «Нам нравится дэт-металл»



Gene Simmons похвалил шведский поп-квартет ABBA за «превосходный сонграйтинг».



Басист/вокалист KISS выразил свою признательность группе ABBA, которая недавно запустила виртуальную серию концертов "ABBA Voyage" в Лондоне, в рамках обсуждения с журналом Goldmine 10 альбомов, которые изменили его жизнь.



Simmons сказал:



«Да, нам нравится дэт-металл, и да, мне нравятся THE KILLERS, мне нравятся TAME IMPALA — мне нравятся самые разные вещи. Но что поднимает нас на уровень величия вне зависимости от музыкального жанра, так это способность создавать песни, которые остаются навсегда. Я хотел назвать THE BEE GEES, но это многих бесит, но эти песни превосходны. Так что если я еду в машине и включается музыка ABBA, я делаю погромче, и это признак совершенства. Превосходный сонграйтинг. Это недостижимая высота. Вот почему я выбрал ABBA, потому что они просто великолепны. Я мог бы назвать THE FOUR SEASONS или THE BEACH BOYS, потому что у них огромное количество отличного материала».







+3 -1



( 6 ) просмотров: 988