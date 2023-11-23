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Gene Simmons

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GENE SIMMONS: «Была бы возможность, я бы отбирал все телефоны на концертах»



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В рамках беседы с USA Today GENE SIMMONS ответил на вопрос о том, как он относится к тому, что во время концертов группы он смотрит в море телефонов:

«Я не фанат мобильных телефонов. Если бы у меня была возможность, я бы их все отобрал.

Я рискую своей жизнью каждый раз, когда выхожу на сцену. У нас нет страховочной сетки. Paul [Stanley, фронтмен KISS] вылетает в заднюю часть арены, а вся группа выступает под потолком на высоте 25 метров, и там нет никаких сеток.

Во время шоу я вижу, как люди пишут смс, снимают видео, а мы тратим много времени, сил и денег. Вы приходите туда ради шоу, и мы хотели бы, чтобы вы его посмотрели, но время трудно повернуть вспять. Это новая культура, и эта технология вызывает зависимость».




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23 ноя 2023
V
Vareg
Логично. Люди снимают выступление, выкладывают в интернет. И старый пархатый ничего за это не получает. Жуть)

просмотров: 175

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