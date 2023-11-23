сегодня



GENE SIMMONS: «Была бы возможность, я бы отбирал все телефоны на концертах»



В рамках беседы с USA Today GENE SIMMONS ответил на вопрос о том, как он относится к тому, что во время концертов группы он смотрит в море телефонов:



«Я не фанат мобильных телефонов. Если бы у меня была возможность, я бы их все отобрал.



Я рискую своей жизнью каждый раз, когда выхожу на сцену. У нас нет страховочной сетки. Paul [Stanley, фронтмен KISS] вылетает в заднюю часть арены, а вся группа выступает под потолком на высоте 25 метров, и там нет никаких сеток.



Во время шоу я вижу, как люди пишут смс, снимают видео, а мы тратим много времени, сил и денег. Вы приходите туда ради шоу, и мы хотели бы, чтобы вы его посмотрели, но время трудно повернуть вспять. Это новая культура, и эта технология вызывает зависимость».







+1 -0



( 1 ) просмотров: 175

