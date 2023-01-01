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*Бывший из JUDAS PRIEST: «Что этот поц Ian Hill позволяет в м... 81
*Бой Джордж проникся NAPALM DEATH 47
*Новое видео SUFFOCATION 31
*Новое видео DRAGONFORCE 28
*Лидер FEAR FACTORY: «По сути вы платите площадке, чтобы там ... 28
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Gene Simmons

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20 сен 2023 : 		 GENE SIMMONS и новый ЕВ-бас

19 сен 2023 : 		 GENE SIMMONS воздал должное YOSHIKI

28 июл 2023 : 		 GENE SIMMONS: «Мы с PAUL'ом STANLEY поддерживаем удивительные отношения»

18 июл 2023 : 		 GENE SIMMONS об искусственном интеллекте в музыке: «Нужны определённые правила»

13 июл 2023 : 		 GENE SIMMONS — о настоящей любви: «К своему стыду, я никогда не признавался себе в этом»

12 апр 2023 : 		 GENE SIMMONS пожертвовал 250 000$

24 мар 2023 : 		 GENE SIMMONS продал дом

20 мар 2023 : 		 GENE SIMMONS считает, что Джо Байден не подходит на роль президента

22 янв 2023 : 		 GENE SIMMONS: «Нам нравится дэт-металл»

6 янв 2023 : 		 GENE SIMMONS о списке лучших вокалистов: «Да мне п...»

12 дек 2022 : 		 GENE SIMMONS: «Крипту не скидывал»

30 ноя 2022 : 		 GENE SIMMONS был рад, что Трамп был избран президентом

22 ноя 2022 : 		 GENE SIMMONS сбросил миллион

15 ноя 2022 : 		 GENE SIMMONS очистился

25 окт 2022 : 		 GENE SIMMONS: «Канье, ну скушай лекарство, всем же лучше будет!»

20 окт 2022 : 		 GENE SIMMONS — о проявлении антисемитизма

15 окт 2022 : 		 GENE SIMMONS: «Если есть загробная жизнь, то есть ли там комары?»

21 сен 2022 : 		 GENE SIMMONS: «У меня нет друзей»

9 сен 2022 : 		 GENE SIMMONS продал миллион бутылок

30 авг 2022 : 		 GENE SIMMONS отпраздновал день рождения на сцене

17 авг 2022 : 		 GENE SIMMONS отказался танцевать

2 июл 2022 : 		 GENE SIMMONS скинул ещё

30 июн 2022 : 		 GENE SIMMONS: «ACE FREHLEY и PETER CRISS не смогут отыграть концерт с KISS»

1 июн 2022 : 		 GENE SIMMONS — о жизни после KISS и состоянии рока

30 май 2022 : 		 GENE SIMMONS: «Американцы помешаны на звёздах»

3 май 2022 : 		 GENE SIMMONS: «Вакцина может предотвратить то, что вам придётся лежать в больнице и держать трубку в заднице. Хотя некоторым это нравится»
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|||| 20 сен 2023

GENE SIMMONS и новый ЕВ-бас



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GENE SIMMONS вместе с Gibson Custom Shop представил новый Gene Simmons EB-0 Bass. Прикупить один из сотни таких замечательных девайсов можно здесь.

KISS' GENE SIMMONS Announces Limited Edition EB-0 Bass In Partnership With Gibson Custom Shop




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