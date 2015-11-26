23 май 2021



GENE SIMMONS недоволен, что IRON MAIDEN не попали в ЗСРнР



GENE SIMMONS отреагировал на известие о том, что IRON MAIDEN не будут включены в Зал Славы Рок-н-Ролла на церемонии, которая пройдёт в октябре этого года:



«RR Hall of Fame — просто стыдно, что не включили MAIDEN. Это отвратительно!»







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