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Gene Simmons

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31 июл 2018 : 		 GENE SIMMONS выпускает книгу

5 июн 2018 : 		 Видео с выступления GENE SIMMONS

5 июн 2018 : 		 PAUL STANLEY и GENE SIMMONS открывают новый бар в Чикаго

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4 апр 2018 : 		 GENE SIMMONS: «Я так и не смог привлечь PAUL'a STANLEY на свои выступления»

26 мар 2018 : 		 PETER CRISS присоединился на сцене к GENE SIMMONS

21 мар 2018 : 		 GENE SIMMONS выступил со слепым поклонником

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25 янв 2018 : 		 GENE SIMMONS исполнил классику KISS

27 ноя 2017 : 		 GENE SIMMONS больше не будет работать с VINNIE VINCENT'ом

27 ноя 2017 : 		 GENE SIMMONS рассказал о своём сольном проекте

10 ноя 2017 : 		 Рассказ о бокс-сете GENE SIMMONS

17 окт 2017 : 		 Фрагмент нового релиза GENE SIMMONS

29 сен 2017 : 		 GENE SIMMONS: «Да можно хоть чёрта лысого запатентовать!»

20 сен 2017 : 		 GENE SIMMONS: «Если бы я мог, то запатентовал бы воздух, которым вы дышите»

13 сен 2017 : 		 GENE SIMMONS привезет бокс-сет лично

10 сен 2017 : 		 В бокс-сет GENE SIMMONS войдут три песни, записанные с VAN HALEN
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Женщина, обвинявшая GENE'а SIMMONS'а в харрасменте, отзывает свой иск



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Согласно сообщению The Blast, женщина, ранее обвинявшая Gene'а Simmons'а в том, что он «лапал» её во время открытия принадлежащей ему сети семейных ресторанов, изъявила желание отозвать свой иск.

Женщина, подавшая заявление в суд против басиста/вокалиста KISS под именем Jane Doe [традиционно это имя дается человеку, чья личность не установлена, либо лицу, желающему сохранить анонимность], подала ходатайство о прекращении дела в прошлую среду в Лос-Анжелесе. Иск был изначально подан в декабре прошлого года, и в нём женщина утверждала, что в 2016 году во время вечеринки в честь открытия ресторана Gene'а Rock & Brews она работала посудомойкой в этом заведении.

Ходатайство требует закрытия дела без права повторной подачи, что означает, что дело будет закрыто раз и навсегда. Из имеющихся документов неизвестно, было ли достигнуто соглашения между обеими сторонами спора, но подобное прошение, как правило, указывает на то, что обе стороны пришли к определённому компромиссу.

Как только судья официально удовлетворит ходатайство, дело будет закрыто окончательно.

Указанная женщина утверждала, что в 2016 году работала посудомойкой в филиале сети ресторана Rock & Brews в Хайленде, штат Калифорния.

Согласно материалам дела, Gene посетил ресторан, и менеджер Gene'a вместе с её коллегами настоятельно предлагали ей сфотографироваться со звездой KISS. Женщина утверждала, что менеджер Gene'a посоветовал ей подвинуться ближе, и, когда она это сделала, Gene, по её словам, «протянул руку и с силой положил свою руку ей на вагину, полностью её закрыв». Женщина заявила, что пыталась остановить Gene'a, и, когда фото уже было сделано, она показала его коллегам. Женщина также обвинила Gene'a в том, что он позволял себе действия «сексуального характера» и в отношении других женщин, трогая их за руки и поощряя их расстёгивать пуговицы на рубашках.

Jane Doe также сделала ресторан Rock & Brews вторым ответчиком, обвинив компанию в халатности, так как они «определённо знали», что Simmons «мог бы прибегнуть к нарушающему закон поведению на основании прошлых жалоб и исков о ненадлежащем поведении сексуального характера». Simmons стал соучредителем компании в 2012 году.

В прошлом году Simmons уже заключил мирное соглашение по поводу другого иска о посягательстве сексуального характера, когда журналистка обвинила его в том, что он трогал её, и снова это произошло в заведении Rock & Brews. В том деле женщина заявила, что он делал «нежелательные и необоснованные движения сексуального характера» во время интервью для радио, включая прикосновение к её ягодицам после позирования для фото. Вышеуказанный инцидент также произошёл в филиале сети ресторана Rock & Brews в Хайленде, штат Калифорния.

Simmons добился внесудебного разрешения конфликта, заплатив неназванную сумму в июле 2018 года. Ранее Simmons был обвинён в сексуальном нападении гримёршей, которая утверждала, что он тёрся об неё, когда она работала в студии вещания ESPN.



GENE SIMMONS




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КомментарииСкрыть/показать 2 )

YNWA


29 апр 2019, 09:11		Джин таки расчехлил кошелек, ясна-панятна.

R0ck_N_R0lla


29 апр 2019, 13:04		следом Джин подаст иск, что это женщина домогалась до него и трогала его за кошелек

"утверждала, что он тёрся об неё"
===
может у него новые пейсы режутся, вот трется обо все подряд


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