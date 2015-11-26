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Gene Simmons

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GENE SIMMONS рассказал, почему продает дом через 4 месяца



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В мае GENE SIMMONS заплатил за дом и прилегающий к нему участок 10,8 миллиона долларов, а сейчас просит за него 14,95 миллиона долларов. Среди улучшений, которые SIMMONS сделал в доме в Вегасе — укладка новых полов и замена ковровых покрытий в некоторых комнатах.

По словам GENE'a, его жена и двое их взрослых детей никогда не хотели проводить время в Лас-Вегасе, предпочитая останавливаться в других домах семьи, обширное портфолио которых включает современный дом у озера в Уистлере, Британская Колумбия, дом в Малибу и два дома в Лос-Анджелесе, которые Джин купил для детей Симмонса, Ника и Софи.

"Они не фанаты температуры в 115 градусов", — сказал GENE SIMMONS в интервью The Wall Street Journal .

Из-за гастрольного графика KISS и деловых поездок Gene сказал, что никогда не проводил в Лас-Вегасе больше нескольких недель. Он также сказал, что не жалеет о том, что продал дом так скоро после покупки, добавив: "Сколько домов еще нужно?".

В прошлом месяце он продал свой особняк в Лос-Анджелесе за 16 миллионов долларов, почти через год после того, как впервые выставил его на продажу за 22 миллиона долларов. Позже он вновь выставил его на продажу за 25 миллионов долларов после того как он не ушел сразу, и, как сообщается, вложил много денег в ремонт.

Gene купил недвижимость в Лос-Анджелесе в октябре 1986 года за $1 337 500.

GENE SIMMONS Explains Why He Is Selling His Las Vegas House Only Five Months After Buying It




























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КомментарииСкрыть/показать 2 )

ElectricRetard


23 окт 2021, 19:40		Ну как. В этом доме пердел в диван сам Джин Симмонс!
5 лямов на бочку, сучки.

WahrandPhain


23 окт 2021, 19:54		ElectricRetard полы и ковры за 5 лямов, ебать.


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