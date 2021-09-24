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GENE SIMMONS продал особняк



По сообщению TMZ, GENE SIMMONS продал особняк с Лос-Анджелесе за 16 миллионов. Прошлой осенью он выставлял его за 22 миллиона, позднее подняв цену до 25 миллионов, объясняя это большим количеством вложенных денег в усовершенствования. Особняк Gene купил в октябре 1986 года за 1 337 500 долларов.







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