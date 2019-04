сегодня



VINNIE VINCENT: «На мероприятии GENE'а SIMMONS'а меня ожидал холодный и равнодушный приём»



Vinnie Vincent заявил, что на мероприятии его бывшего товарища по группе KISS, Gene'а Simmons'а, в честь выхода бокс-сета "Vault", состоявшемся в Нешвилле, штат Теннесси, его ожидал «холодный приём».



Бывший гитарист KISS, известный в том числе и тем, что подал несколько исков против бывших товарищей по команде с претензиями по поводу невыплаты авторских отчислений, рассказал о том, как он снова увиделся с Simmons'ом во время нового интервью для "Rock Talk With Mitch Lafon".



Vinnie рассказал:



«Я практически не слушал этот его "Vault", потому что... Когда ты ведёшь машину, ты думаешь... И та мысль, которая постоянно лезла мне в голову, была: "Это будет первый раз, как я увижу этого парня с тех пор, как он переехал меня своим автобусом".



Легко переехать кого-нибудь, когда ты просто можешь позволить себе закидывать сотни тысяч долларов адвокатам, своей юридической фирме, и говорить им: "Эй, порвите Vinnie. Вот вам ещё сто пятьдесят тысяч, и ещё пять сотен тысяч. Я хочу, чтобы вы уничтожили Vinnie".



Это очень легко и мило, когда ты говоришь: "Эй, смотрите, вон Vinnie подаёт свой стопятидесятый иск и трёхсотый. Ха-ха!" Очень смешно. Очень, блин, смешно. А вот мне не до смеха. И да — это были разные иски с разными претензиями.



Когда у тебя есть деньги, ты покупаешь правосудие. Даже не правосудие, ты покупаешь победу или поражение. Обычно люди с такими бабками не проигрывают, потому что судьи во многом из той же... Они не на стороне правосудия. Это игра для больших мальчиков».



По словам Vincent'а, по дороге на мероприятие у него появились сомнения по поводу того, стоит ли встречаться с Gene'ом снова.



«Были определённые негативные соображения, которые начали противоречить с моим решением объявиться на этом мероприятии. Поэтому я даже притормозил на некоторое время. Я уже немного опаздывал к началу, но я всё равно притормозил и сказал себе: "Послушай, из-за всех этих соображений, верных и естественных в подобной ситуации соображений, тебе не стоит туда ехать. Но затем мне пришлось сделать этот выбор, и я снова сказал себе: "Но ты дал обещание, и он ожидает тебя там увидеть". И если ты попытаешься забыть все обиды и зарыть топор войны — это будет очень сложно. Это всё равно как если бы кто-то убил вашего ребёнка, а вам потом пришлось бы столкнуться с этим человеком и пожать ему руку, — это практически невозможно. Я слеплен совсем из другого теста, чтобы пожимать руки людям, сделавшим подобное. Но это был момент, когда мне требовалось быстро принять решение, и я сказал: "Окей, я еду. Посмотрим, что из этого выйдет". В итоге я приехал туда. И, сказать честно, я шёл туда с улыбкой. Я шёл туда, чтобы поддержать его шоу. В итоге я почувствовал, что меня ожидал прохладный приём, и вообще ко мне отнеслись с равнодушием. И по пути домой я подумал: "Ну и зачем ты это вообще сделал?" Но это уже задокументировано. Это состоялось. Там было несколько забавных моментов, и я старался поддерживать... Никому и не нужно знать, что произошло на самом деле. Но мы сделали несколько фото, немного побеседовали. Всё прошло поверхностно, очень равнодушно, очень холодно — никакой теплоты. И я подумал: "Хммм. Хорошо. Это последний раз, когда я делаю одолжение. И больше меня не проси"».



Прошлым летом Simmons высказал в интервью мысль о том, что Vincent был «сам себе злейшим врагом», и выразил сомнения по поводу того, что Vinnie сможет успешно перезапустить свою карьеру. Simmons, когда его попросили выразить своё мнение о попытках зарегистрировать права на название "Vinnie Vincent's Kiss", сказал:



«Есть такая штука под названием "классический механизм неудачи", мне о нём рассказывали врачи и тому подобное — я не хочу сказать, что он [Vinnie] неудачник, но есть люди, которые просто не могут справиться с тем, что ситуация развивается в их пользу — ведёт к успеху, поэтому они начинают всё саботировать, принимая глупые решения, дабы уж точно ни в чём не преуспеть, и ситуация стала им по плечу».



Vinnie присоединился к KISS в 1982 году, заменив Ace'а Frehley. В качестве «Воина Анкха» он выступал с группой во время тура в поддержку альбома "Creatures Of The Night", на котором он исполнил партии лид-гитары на шести песнях, до того как стать полноправным членом группы. Далее KISS записали и выпустили "Lick It Up" — их первый альбом без грима — в 1983 году. На записи Vincent стал соавтором восьми из десяти песен, включая титульную, которая остаётся одним из наиболее востребованных хитов живых выступлений группы и по сей день.



Вопреки успеху альбома Vincent был уволен из KISS после окончания гастролей в поддержку "Lick It Up", предположительно из-за споров об условиях контракта с группой и авторских отчислениях. После этого Vincent основал проект VINNIE VINCENT INVASION, который записал два альбома.



В 1992 году Vincent снова объединился с лидерами KISS Gene'ом Simmons'ом и Paul'ом Stanley, чтобы записать три песни для их успешного и популярного альбома "Revenge", включая два первых сингла записи — "Unholy" и "I Just Wanna". Но их отношения довольно быстро снова испортились. Четыре года спустя Vincent выпустил сольный мини-альбом "Euphoria", на котором принимал участие бывший вокалист VINNIE VINCENT INVASION Fleischman, и который содержал материал, записанный примерно в районе 1990 года. Вскоре после этого Vincent исчез из поля зрения публики и оставался в забвении более двух десятков лет.



















