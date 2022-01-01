26 апр 2022



GENE SIMMONS и DAVID DRAIMAN о покупке Твиттера Илоном Маском



Gene Simmons (KISS) и David Draiman (DISTURBED) среди прочих музыкантов, кто отреагировал в социальных сетях на новость о том, что совет директоров Twitter согласился на продажу Илону Маску социальной сети за 44 миллиарда долларов.



Если сделка официально состоится, то Маск — основатель компаний Tesla и SpaceX и самый богатый человек в мире - станет новым владельцем социальной сети, которая насчитывает более 200 миллионов пользователей.



Маск, который называет себя "абсолютистом свободы слова", заявил, что Twitter может отстаивать свободу как частная компания. Противники приобретения предполагают, что Маск позволит пользователям платформы распространять дезинформацию и разжигание ненависти под видом защиты свободы слова. Хотя многие люди рады тому, что Маск получает контроль над еще одной гигантской компанией, некоторые не уверены в том, что данная сделка означает для будущего Twitter.



Gene: «Фантастическая новость, с самого начала. @elonmusk теперь становится счастливым владельцем @twitter. Свобода слова — это важно. Но ненависть, фактическая дезинформация (ложь) не должны быть частью свободы слова, по моему скромному мнению. Удачи Илону».



После того, как один из поклонников ответил, что свобода слова означает "либо все, либо ничего", Gene ответил:



«Вы говорите от балды. У вас нет права вставать в кинотеатре и кричать FIRE, просто потому что вам так хочется. Это подстрекательство к беспорядкам. Ты ведь знаешь это, верно?»



Draiman, который имеет еврейское происхождение и уже много лет выступает против антисемитизма, ответил на комментарий одного из поклонников о том, что покупка Маском компании Twitter приведет к "еще большему антисемитизму на платформе":



«Ничего не улучшится, но, по крайней мере, все может стать немного более справедливым, я надеюсь на это».



Что касается веры многих сторонников Трампа в то, что Маск восстановит аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа в Twitter и позволит ему говорить все, что он захочет, Draiman отреагировал так:



«Я надеюсь, что он вернет его обратно. Не потому, что мне нравится этот парень (потому что на самом деле нет), а потому что это правильно, и его посты были безмерно забавными lol».



Однако Трамп заявил, что он не вернется в Twitter, даже если Маск сможет восстановить его аккаунт. Вместо этого, сказал он в интервью Fox News, он использует свою собственную Truth Social в качестве единственной платформы для выражения своего мнения.























































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