GENE SIMMONS и DAVID DRAIMAN о покупке Твиттера Илоном Маском

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все новости группы
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США
13 июн 2021 :
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GENE SIMMONS отреагировал на просьбу политика изменить орбиту Луны
7 июн 2021 :
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GENE SIMMONS купил дом
23 май 2021 :
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GENE SIMMONS недоволен, что IRON MAIDEN не попали в ЗСРнР
31 мар 2021 :
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GENE SIMMONS — о переезде в Неваду
27 мар 2021 :
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GENE SIMMONS сражён документалкой Билли Айлиш
26 мар 2021 :
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GENE SIMMONS купил дом
24 мар 2021 :
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GENE SIMMONS: «Маски нацепили и вперде!»
15 мар 2021 :
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GENE SIMMONS продает дом. Но дороже
13 мар 2021 :
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GENE SIMMONS: «Почему я продолжаю утверждать, что рок мёртв»
9 фев 2021 :
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GENE SIMMONS: «Молодёжь в ответе за убийство рок-музыки»
5 фев 2021 :
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GENE SIMMONS: «Расистских хулиганов нужно штрафовать!»
30 янв 2021 :
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GENE SIMMONS — о том, что выборы были честными
27 янв 2021 :
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GENE SIMMONS: «Наркотики и алко не работают!»
21 янв 2021 :
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Басист KISS: «Недостаток денег — вот корень всего зла»
4 янв 2021 :
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GENE SIMMONS: «Рок мертв, а Леди Гага и Билли Айлиш — крутые!»
16 дек 2020 :
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GENE SIMMONS: «Отрицаешь? Отрицай, но не подходи ко мне!»
12 дек 2020 :
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GENE SIMMONS: «Последней великой рок-группой были FOO FIGHTERS»
20 ноя 2020 :
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GENE SIMMONS защищает губернаторов
23 окт 2020 :
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GENE SIMMONS бежит от налогов
7 окт 2020 :
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GENE SIMMONS критикует тех, кто игнорирует маски
30 сен 2020 :
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GENE SIMMONS считает, что голосование — его личное дело
2 сен 2020 :
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GENE SIMMONS восхищён чипом в голове свиньи Илона Маска
22 июл 2020 :
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GENE SIMMONS и PAUL STANLEY закрыли бар на Гавайях
8 май 2020 :
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GENE SIMMONS о цифрах пандемии
13 апр 2020 :
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GENE SIMMONS о музыкальной индустрии в условиях пандемии: «Миллиарды долларов спущены в канализацию»
7 апр 2020 :
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GENE SIMMONS: «Сидите на попках ровно!»
3 окт 2019 :
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GENE SIMMONS перенёс операцию на почках
27 авг 2019 :
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GENE SIMMONS отметил 70-летие
29 апр 2019 :
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Женщина, обвинявшая GENE'а SIMMONS'а в харрасменте, отзывает свой иск
25 апр 2019 :
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VINNIE VINCENT: «На мероприятии GENE'а SIMMONS'а меня ожидал холодный и равнодушный приём»
20 фев 2019 :
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GENE SIMMONS ответил на нападки ACE'а FREHLEY, который назвал его «м***ком и сексуально озабоченным»
17 янв 2019 :
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GENE SIMMONS: «Марихуана в разных формах может помочь людям»
6 янв 2019 :
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GENE SIMMONS рассказал о том, что королевская семья заплатила ему миллионы фунтов
7 дек 2018 :
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GENE SIMMONS скорбит по матери
3 сен 2018 :
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ACE FREHLEY присоединился к GENE SIMMONS для исполнения песен KISS
21 авг 2018 :
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GENE SIMMONS об Арете Франклин
31 июл 2018 :
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GENE SIMMONS выпускает книгу
5 июн 2018 :
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Видео с выступления GENE SIMMONS
5 июн 2018 :
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PAUL STANLEY и GENE SIMMONS открывают новый бар в Чикаго
15 апр 2018 :
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VINNIE VINCENT присоединился на сцене к GENE SIMMONS
4 апр 2018 :
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PAUL STANLEY «хочет найти время на то, чтобы выступить с Simmons'ом»
4 апр 2018 :
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GENE SIMMONS: «Я так и не смог привлечь PAUL'a STANLEY на свои выступления»
26 мар 2018 :
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PETER CRISS присоединился на сцене к GENE SIMMONS
21 мар 2018 :
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GENE SIMMONS выступил со слепым поклонником
1 фев 2018 :
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ACE FREHLEY присоединился на сцене к GENE SIMMONS
25 янв 2018 :
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GENE SIMMONS исполнил классику KISS
27 ноя 2017 :
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GENE SIMMONS больше не будет работать с VINNIE VINCENT'ом
27 ноя 2017 :
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GENE SIMMONS рассказал о своём сольном проекте
10 ноя 2017 :
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Рассказ о бокс-сете GENE SIMMONS
17 окт 2017 :
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Фрагмент нового релиза GENE SIMMONS
29 сен 2017 :
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GENE SIMMONS: «Да можно хоть чёрта лысого запатентовать!»
20 сен 2017 :
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GENE SIMMONS: «Если бы я мог, то запатентовал бы воздух, которым вы дышите»
13 сен 2017 :
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GENE SIMMONS привезет бокс-сет лично
10 сен 2017 :
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В бокс-сет GENE SIMMONS войдут три песни, записанные с VAN HALEN
5 сен 2017 :
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GENE SIMMONS планирует выпуск бокс-сета
21 авг 2017 :
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GENE SIMMONS: «Я не жалею, что хотел прибрать "козу"»
30 июл 2017 :
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PAUL STANLEY о "козе" GENE'a SIMMONS'a
6 июл 2017 :
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SHARON OSBOURNE — GENE'y SIMMONS'y: «Ну ты и дурачок»
29 июн 2017 :
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Так чья же «коза»? Мнение DOUG'а ALDRICH'а
26 июн 2017 :
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VINNY APPICE: «DIO бы разозлился, узнай он о попытке SIMMONS'a запатентовать "козу"»
22 июн 2017 :
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GENE SIMMONS сдал назад
19 июн 2017 :
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GENE SIMMONS о желании запатентовать «козу»
19 июн 2017 :
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Вдова ДИО ответила GENE SIMMONS
19 июн 2017 :
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NIKKI SIXX ответил GENE SIMMONS на его попытки прибрать к рукам «козу»
19 июн 2017 :
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GENE SIMMONS хочет запатентовать «козу»
6 июн 2017 :
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Видео с выступления GENE SIMMONS
11 май 2017 :
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GENE SIMMONS выпускает новую книгу
16 апр 2017 :
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GENE SIMMONS считает, что условно-бесплатная система распространения музыки не работает
11 апр 2017 :
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GENE SIMMONS почтил память Чака Берри
20 мар 2017 :
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GENE SIMMONS почтил память Чака Берри
7 мар 2017 :
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Видео с выступления GENE SIMMONS
17 фев 2017 :
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GENE SIMMONS по-прежнему считает, что рок мёртв
6 окт 2016 :
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GENE SIMMONS о Дональде Трампе
5 сен 2016 :
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GENE SIMMONS: «По сути я никогда не пил»
20 июл 2016 :
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GENE SIMMONS о мобильниках на концертах
4 июн 2016 :
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GENE SIMMONS рассказал о своей любви к комиксам
20 май 2016 :
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GENE SIMMONS считает, что известным людям стоило бы держать свои политические предпочтения при себе
20 май 2016 :
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GENE SIMMONS: «Единственно верное лекарство от педофилии — смерть»
12 май 2016 :
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Жена GENE SIMMONS'а поругалась с PAUL'ом STANLEY
11 май 2016 :
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GENE SIMMONS извинился за свои слова о покойном Принсе
11 май 2016 :
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GENE SIMMONS: "Принс ширялся и получил по заслугам"
30 апр 2016 :
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Ещё один участник N.W.A. вступил в полемику о рэпе с GENE SIMMONS'ом
27 апр 2016 :
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GENE SIMMONS почтил память Принса
16 апр 2016 :
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GENE SIMMONS и ICE CUBE продолжают спорить о рэпе
10 апр 2016 :
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GENE SIMMONS продолжил полемику о рэпе с участниками N.W.A.
9 апр 2016 :
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Участники N.W.A. припомнили GENE SIMMONS'у его слова про смерть рэпа
31 мар 2016 :
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GENE SIMMONS одобряет поведение Дональда Трампа
21 мар 2016 :
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TALIB KWELI ответил GENE SIMMONS'y
18 мар 2016 :
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GENE SIMMONS: «Надеюсь, рэп сдохнет»
14 мар 2016 :
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PAUL STANLEY и GENE SIMMONS открыли бар
16 фев 2016 :
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"The Demon" от GENE'a SIMMONS'a
18 окт 2015 :
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GENE SIMMONS всё ещё считает, что рок мёртв
22 авг 2015 :
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GENE SIMMONS не оценил новый сингл LAMB OF GOD
5 ноя 2014 :
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GENE SIMMONS уверен, что у нового реюниона KISS нет шансов
23 окт 2014 :
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GENE SIMMONS: «Успех — это свобода»
22 окт 2014 :
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GENE SIMMONS по-прежнему считает, что рок мёртв
18 авг 2014 :
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GENE SIMMONS принёс извинения за свои слова
16 мар 2009 :
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GENE SIMMONS раскрывает название новой песни KISS
12 мар 2009 :
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Новый бокс-сет от GENE SIMMONS
15 апр 2008 :
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GENE SIMMONS снимется в японском кино
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26 апр 2022
GENE SIMMONS и DAVID DRAIMAN о покупке Твиттера Илоном Маском
Gene Simmons (KISS) и David Draiman (DISTURBED) среди прочих музыкантов, кто отреагировал в социальных сетях на новость о том, что совет директоров Twitter согласился на продажу Илону Маску социальной сети за 44 миллиарда долларов.
Если сделка официально состоится, то Маск — основатель компаний Tesla и SpaceX и самый богатый человек в мире - станет новым владельцем социальной сети, которая насчитывает более 200 миллионов пользователей.
Маск, который называет себя "абсолютистом свободы слова", заявил, что Twitter может отстаивать свободу как частная компания. Противники приобретения предполагают, что Маск позволит пользователям платформы распространять дезинформацию и разжигание ненависти под видом защиты свободы слова. Хотя многие люди рады тому, что Маск получает контроль над еще одной гигантской компанией, некоторые не уверены в том, что данная сделка означает для будущего Twitter.
Gene: «Фантастическая новость, с самого начала. @elonmusk теперь становится счастливым владельцем @twitter. Свобода слова — это важно. Но ненависть, фактическая дезинформация (ложь) не должны быть частью свободы слова, по моему скромному мнению. Удачи Илону».
После того, как один из поклонников ответил, что свобода слова означает "либо все, либо ничего", Gene ответил:
«Вы говорите от балды. У вас нет права вставать в кинотеатре и кричать FIRE, просто потому что вам так хочется. Это подстрекательство к беспорядкам. Ты ведь знаешь это, верно?»
Draiman, который имеет еврейское происхождение и уже много лет выступает против антисемитизма, ответил на комментарий одного из поклонников о том, что покупка Маском компании Twitter приведет к "еще большему антисемитизму на платформе":
«Ничего не улучшится, но, по крайней мере, все может стать немного более справедливым, я надеюсь на это».
Что касается веры многих сторонников Трампа в то, что Маск восстановит аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа в Twitter и позволит ему говорить все, что он захочет, Draiman отреагировал так:
«Я надеюсь, что он вернет его обратно. Не потому, что мне нравится этот парень (потому что на самом деле нет), а потому что это правильно, и его посты были безмерно забавными lol».
Однако Трамп заявил, что он не вернется в Twitter, даже если Маск сможет восстановить его аккаунт. Вместо этого, сказал он в интервью Fox News, он использует свою собственную Truth Social в качестве единственной платформы для выражения своего мнения.
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