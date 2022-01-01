Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*JON BON JOVI совсем сдулся? 37
*Новый трек гитариста METALLICA 26
*ROB HALFORD дал имена котятам из приюта 21
*Лидер MEGADETH: «Не нравится, что я говорю? Идите на х*й!» 17
*UDO DIRKSCHNEIDER: «70 лет — это просто цифры» 13
*ROB HALFORD выпускает новую книгу! 11
*Автор обложек альбомов METALLICA считает, что JAMES HETFIELD... 9
*Новое видео CREMATORY 8
*У барабанщика SEPULTURA начался пиелонефрит 7
*Новое видео гитариста METALLICA 7
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*JON BON JOVI совсем сдулся? 37
*Новый трек гитариста METALLICA 26
*ROB HALFORD дал имена котятам из приюта 21
*Лидер MEGADETH: «Не нравится, что я говорю? Идите на х*й!» 17
*UDO DIRKSCHNEIDER: «70 лет — это просто цифры» 13
[= ||| все новости группы



*

Gene Simmons

*



26 апр 2022 : 		 GENE SIMMONS и DAVID DRAIMAN о покупке Твиттера Илоном Маском

23 мар 2022 : 		 GENE SIMMONS: «Нет расизму! В Америке»

5 мар 2022 : 		 GENE SIMMONS: «Канье немного того...»

2 фев 2022 : 		 GENE SIMMONS поддержал Бритни Спирс

18 янв 2022 : 		 GENE SIMMONS — о Стэне Ли

12 янв 2022 : 		 В гостях у GENE'a SIMMONS'a

4 янв 2022 : 		 GENE SIMMONS об установках на 2022

13 дек 2021 : 		 GENE SIMMONS снизил цену на дом

23 ноя 2021 : 		 Менеджер KISS — о словах GENE'a SIMMONS'a про David'a Lee Roth'a

17 ноя 2021 : 		 ALEX JONES — о словах GENE'a SIMMONS'a, что все без вакцины — враги

17 ноя 2021 : 		 GENE SIMMONS: «Кто не хочет дозу, тот — враг!»

29 окт 2021 : 		 GENE SIMMONS купил дом. Опять!

23 окт 2021 : 		 GENE SIMMONS рассказал, почему продает дом через 4 месяца

22 окт 2021 : 		 GENE SIMMONS продаёт дом

27 сен 2021 : 		 GENE SIMMONS продал особняк

15 сен 2021 : 		 GENE SIMMONS был шокирован, подхватив COVID

7 сен 2021 : 		 GENE SIMMONS заявил, что фанаты убили музыкальный бизнес

6 сен 2021 : 		 GENE SIMMONS критикует политиков Флориды и Техаса

3 сен 2021 : 		 GENE SIMMONS: «Я в порядке!»

29 авг 2021 : 		 GENE SIMMONS о состоянии здоровья PAUL STANLEY

29 авг 2021 : 		 GENE SIMMONS извинился перед DAVID'ом LEE ROTH'ом

17 авг 2021 : 		 GENE SIMMONS не знает, что случилось с DAVID LEE ROTH

16 авг 2021 : 		 GENE SIMMONS — о президентстве Трампа: «Такого я себе не представлял»

12 авг 2021 : 		 GENE SIMMONS: «Хотел бы, чтобы все приняли дозу!»

11 июл 2021 : 		 GENE SIMMONS заявил, что бывшие участники KISS принимают плохие решения в жизни

20 июн 2021 : 		 GENE SIMMONS встретился с членами конгресса
Показать далее
| - |

|||| 26 апр 2022

GENE SIMMONS и DAVID DRAIMAN о покупке Твиттера Илоном Маском



zoom
Gene Simmons (KISS) и David Draiman (DISTURBED) среди прочих музыкантов, кто отреагировал в социальных сетях на новость о том, что совет директоров Twitter согласился на продажу Илону Маску социальной сети за 44 миллиарда долларов.

Если сделка официально состоится, то Маск — основатель компаний Tesla и SpaceX и самый богатый человек в мире - станет новым владельцем социальной сети, которая насчитывает более 200 миллионов пользователей.

Маск, который называет себя "абсолютистом свободы слова", заявил, что Twitter может отстаивать свободу как частная компания. Противники приобретения предполагают, что Маск позволит пользователям платформы распространять дезинформацию и разжигание ненависти под видом защиты свободы слова. Хотя многие люди рады тому, что Маск получает контроль над еще одной гигантской компанией, некоторые не уверены в том, что данная сделка означает для будущего Twitter.

Gene: «Фантастическая новость, с самого начала. @elonmusk теперь становится счастливым владельцем @twitter. Свобода слова — это важно. Но ненависть, фактическая дезинформация (ложь) не должны быть частью свободы слова, по моему скромному мнению. Удачи Илону».

После того, как один из поклонников ответил, что свобода слова означает "либо все, либо ничего", Gene ответил:

«Вы говорите от балды. У вас нет права вставать в кинотеатре и кричать FIRE, просто потому что вам так хочется. Это подстрекательство к беспорядкам. Ты ведь знаешь это, верно?»

Draiman, который имеет еврейское происхождение и уже много лет выступает против антисемитизма, ответил на комментарий одного из поклонников о том, что покупка Маском компании Twitter приведет к "еще большему антисемитизму на платформе":

«Ничего не улучшится, но, по крайней мере, все может стать немного более справедливым, я надеюсь на это».

Что касается веры многих сторонников Трампа в то, что Маск восстановит аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа в Twitter и позволит ему говорить все, что он захочет, Draiman отреагировал так:

«Я надеюсь, что он вернет его обратно. Не потому, что мне нравится этот парень (потому что на самом деле нет), а потому что это правильно, и его посты были безмерно забавными lol».

Однако Трамп заявил, что он не вернется в Twitter, даже если Маск сможет восстановить его аккаунт. Вместо этого, сказал он в интервью Fox News, он использует свою собственную Truth Social в качестве единственной платформы для выражения своего мнения.

GENE SIMMONS And DAVID DRAIMAN React To ELON MUSK's $44 Billion Purchase Of Twitter


























Like!+0Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 281

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом