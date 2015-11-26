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Gene Simmons

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12 авг 2021 : 		 GENE SIMMONS: «Хотел бы, чтобы все приняли дозу!»

11 июл 2021 : 		 GENE SIMMONS заявил, что бывшие участники KISS принимают плохие решения в жизни

20 июн 2021 : 		 GENE SIMMONS встретился с членами конгресса

13 июн 2021 : 		 GENE SIMMONS отреагировал на просьбу политика изменить орбиту Луны

7 июн 2021 : 		 GENE SIMMONS купил дом

23 май 2021 : 		 GENE SIMMONS недоволен, что IRON MAIDEN не попали в ЗСРнР

31 мар 2021 : 		 GENE SIMMONS — о переезде в Неваду

27 мар 2021 : 		 GENE SIMMONS сражён документалкой Билли Айлиш

26 мар 2021 : 		 GENE SIMMONS купил дом

24 мар 2021 : 		 GENE SIMMONS: «Маски нацепили и вперде!»

15 мар 2021 : 		 GENE SIMMONS продает дом. Но дороже

13 мар 2021 : 		 GENE SIMMONS: «Почему я продолжаю утверждать, что рок мёртв»

9 фев 2021 : 		 GENE SIMMONS: «Молодёжь в ответе за убийство рок-музыки»

5 фев 2021 : 		 GENE SIMMONS: «Расистских хулиганов нужно штрафовать!»

30 янв 2021 : 		 GENE SIMMONS — о том, что выборы были честными

27 янв 2021 : 		 GENE SIMMONS: «Наркотики и алко не работают!»

21 янв 2021 : 		 Басист KISS: «Недостаток денег — вот корень всего зла»

4 янв 2021 : 		 GENE SIMMONS: «Рок мертв, а Леди Гага и Билли Айлиш — крутые!»

16 дек 2020 : 		 GENE SIMMONS: «Отрицаешь? Отрицай, но не подходи ко мне!»

12 дек 2020 : 		 GENE SIMMONS: «Последней великой рок-группой были FOO FIGHTERS»

20 ноя 2020 : 		 GENE SIMMONS защищает губернаторов

23 окт 2020 : 		 GENE SIMMONS бежит от налогов

7 окт 2020 : 		 GENE SIMMONS критикует тех, кто игнорирует маски

30 сен 2020 : 		 GENE SIMMONS считает, что голосование — его личное дело

2 сен 2020 : 		 GENE SIMMONS восхищён чипом в голове свиньи Илона Маска

22 июл 2020 : 		 GENE SIMMONS и PAUL STANLEY закрыли бар на Гавайях
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|||| сегодня

GENE SIMMONS: «Хотел бы, чтобы все приняли дозу!»



* *
* *
GENE SIMMONS вновь высказался на тему вакцинации:

«Я бы хотел, чтобы все были обязаны сделать прививку. Я надеюсь, что все будут носить маски. Но мы можем контролировать только то, что мы можем контролировать, а в разных штатах и разных странах действуют разные правила».

Gene также опроверг один из наиболее распространенных аргументов, приводимых несогласными, что вакцинальные требования ущемляют права человека и гражданские свободы невакцинированных людей.

«У меня есть мои права, не указывайте мне, что делать. Что весьма любопытно, потому что вы не имеете права ехать по шоссе в машине, не пристегнувшись ремнём безопасности. Вы должны остановиться на красный свет. У вас нет такого права. И у вас нет права ходить голым по улице. Это не опасные для жизни идеи. Мы говорим о грёбаной пандемии, и люди борются с ней.

Я виню нашего бывшего президента. Я знал этого человека до того, как он занялся политикой. Но он сделал прививку, как и большинство представителей другой партии».

GENE SIMMONS Says He Is In Favor Of Vaccine Mandates



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КомментарииСкрыть/показать 2 )

gravitgroove


12 авг 2021, 22:07		Я бы хотел, что бы гpуппа Кисс была обязана игpать музыку, котоpая нpавится всем и никак иначе.

гладиатор


12 авг 2021, 22:54		Фашизм неистребим, увы


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