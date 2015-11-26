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GENE SIMMONS : «Хотел бы, чтобы все приняли дозу!»



GENE SIMMONS вновь высказался на тему вакцинации:



«Я бы хотел, чтобы все были обязаны сделать прививку. Я надеюсь, что все будут носить маски. Но мы можем контролировать только то, что мы можем контролировать, а в разных штатах и разных странах действуют разные правила».



Gene также опроверг один из наиболее распространенных аргументов, приводимых несогласными, что вакцинальные требования ущемляют права человека и гражданские свободы невакцинированных людей.



«У меня есть мои права, не указывайте мне, что делать. Что весьма любопытно, потому что вы не имеете права ехать по шоссе в машине, не пристегнувшись ремнём безопасности. Вы должны остановиться на красный свет. У вас нет такого права. И у вас нет права ходить голым по улице. Это не опасные для жизни идеи. Мы говорим о грёбаной пандемии, и люди борются с ней.



Я виню нашего бывшего президента. Я знал этого человека до того, как он занялся политикой. Но он сделал прививку, как и большинство представителей другой партии».







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