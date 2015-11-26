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GENE SIMMONS считает, что голосование — его личное дело



Gene Simmons считает, что его «личное дело», за кого он будет голосовать на грядущих выборах президента США — за действующего главу государства Дональда Трампа или бывшего вице-президента Джо Байдена.



Отвечая на вопрос явного сторонника Байдена в Твиттере о том, как он «голосует и чувствует» и находится ли он «на стороне демократии», басист и вокалист KISS ответил:



«Спасибо за вопрос. Это ваше личное дело, за кого вы голосуете. И вам никогда не убедить другого человека в своих предпочтениях. Просто войдите в кабинку для голосования, задёрните занавеску и проголосуйте так, как подсказывает совесть. И перестаньте спрашивать людей, за кого они голосуют… Это не ваше дело».













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