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Gene Simmons

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16 дек 2020 : 		 GENE SIMMONS: «Отрицаешь? Отрицай, но не подходи ко мне!»

12 дек 2020 : 		 GENE SIMMONS: «Последней великой рок-группой были FOO FIGHTERS»

20 ноя 2020 : 		 GENE SIMMONS защищает губернаторов

23 окт 2020 : 		 GENE SIMMONS бежит от налогов

7 окт 2020 : 		 GENE SIMMONS критикует тех, кто игнорирует маски

30 сен 2020 : 		 GENE SIMMONS считает, что голосование — его личное дело

2 сен 2020 : 		 GENE SIMMONS восхищён чипом в голове свиньи Илона Маска

22 июл 2020 : 		 GENE SIMMONS и PAUL STANLEY закрыли бар на Гавайях

8 май 2020 : 		 GENE SIMMONS о цифрах пандемии

13 апр 2020 : 		 GENE SIMMONS о музыкальной индустрии в условиях пандемии: «Миллиарды долларов спущены в канализацию»

7 апр 2020 : 		 GENE SIMMONS: «Сидите на попках ровно!»

3 окт 2019 : 		 GENE SIMMONS перенёс операцию на почках

27 авг 2019 : 		 GENE SIMMONS отметил 70-летие

29 апр 2019 : 		 Женщина, обвинявшая GENE'а SIMMONS'а в харрасменте, отзывает свой иск

25 апр 2019 : 		 VINNIE VINCENT: «На мероприятии GENE'а SIMMONS'а меня ожидал холодный и равнодушный приём»

20 фев 2019 : 		 GENE SIMMONS ответил на нападки ACE'а FREHLEY, который назвал его «м***ком и сексуально озабоченным»

17 янв 2019 : 		 GENE SIMMONS: «Марихуана в разных формах может помочь людям»

6 янв 2019 : 		 GENE SIMMONS рассказал о том, что королевская семья заплатила ему миллионы фунтов

7 дек 2018 : 		 GENE SIMMONS скорбит по матери

3 сен 2018 : 		 ACE FREHLEY присоединился к GENE SIMMONS для исполнения песен KISS

21 авг 2018 : 		 GENE SIMMONS об Арете Франклин

31 июл 2018 : 		 GENE SIMMONS выпускает книгу

5 июн 2018 : 		 Видео с выступления GENE SIMMONS

5 июн 2018 : 		 PAUL STANLEY и GENE SIMMONS открывают новый бар в Чикаго

15 апр 2018 : 		 VINNIE VINCENT присоединился на сцене к GENE SIMMONS

4 апр 2018 : 		 PAUL STANLEY «хочет найти время на то, чтобы выступить с Simmons'ом»
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|||| сегодня

GENE SIMMONS: «Отрицаешь? Отрицай, но не подходи ко мне!»



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GENE SIMMONS способствует укреплению доверия общественности к безопасности вакцины COVID-19, как только она получит разрешение на экстренное использование от Управления по контролю за продуктами и лекарствами США.

«Последние три президента США — [Барак] Обама, [Джордж У.] Буш и [Билл] Клинтон — их будут вакцинировать в один и тот же день, просто чтобы доказать людям: "Нет, нет. Это законно. Потому что есть отрицание, есть Общество плоской Земли и "Инопланетяне съели домашнее задание моей собаки", и всё остальное, что душе угодно. Есть люди, которые не верят в маски: "Это всё обман"...»

Gene обратил внимание на людей, которые вызывающе скептически относятся к ношению масок, утверждая, что их отказ следовать правилам ставит под угрозу здоровье всех нас:

«Верь во что хочешь, но не общайся со мной. Хорошо? Если ты отрицатель, оставайся в тени. Я не хочу быть рядом с тобой. Потому что я не хочу поймать то, что у тебя есть. Дело не в тебе. Дело не в том, веришь ты в это или нет. Когда ты чихаешь, ты прикрываешь рукой рот. Если твоя собака покакает на землю, ты поднимаешь это. Но ты не хочешь носить маску?»

GENE SIMMONS Blasts Anti-Vaxxers And Anti-Maskers:





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

timekiller61


16 дек 2020, 15:20		Мёрч у них-говно-после двух-трёх стирок худи KISS ARMY-выглядит-как в опе побывала-краска дешёвая обсыпалась-позор-у других-по 20 лет держится....Мёрч оффный-не подделка.


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