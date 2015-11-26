GENE SIMMONS: «Отрицаешь? Отрицай, но не подходи ко мне!»

все новости группы
США
4 апр 2018 :
GENE SIMMONS: «Я так и не смог привлечь PAUL'a STANLEY на свои выступления» 26 мар 2018 :
PETER CRISS присоединился на сцене к GENE SIMMONS 21 мар 2018 :
GENE SIMMONS выступил со слепым поклонником 1 фев 2018 :
ACE FREHLEY присоединился на сцене к GENE SIMMONS 25 янв 2018 :
GENE SIMMONS исполнил классику KISS 27 ноя 2017 :
GENE SIMMONS больше не будет работать с VINNIE VINCENT'ом 27 ноя 2017 :
GENE SIMMONS рассказал о своём сольном проекте 10 ноя 2017 :
Рассказ о бокс-сете GENE SIMMONS 17 окт 2017 :
Фрагмент нового релиза GENE SIMMONS 29 сен 2017 :
GENE SIMMONS: «Да можно хоть чёрта лысого запатентовать!» 20 сен 2017 :
GENE SIMMONS: «Если бы я мог, то запатентовал бы воздух, которым вы дышите» 13 сен 2017 :
GENE SIMMONS привезет бокс-сет лично 10 сен 2017 :
В бокс-сет GENE SIMMONS войдут три песни, записанные с VAN HALEN 5 сен 2017 :
GENE SIMMONS планирует выпуск бокс-сета 21 авг 2017 :
GENE SIMMONS: «Я не жалею, что хотел прибрать "козу"» 30 июл 2017 :
PAUL STANLEY о "козе" GENE'a SIMMONS'a 6 июл 2017 :
SHARON OSBOURNE — GENE'y SIMMONS'y: «Ну ты и дурачок» 29 июн 2017 :
Так чья же «коза»? Мнение DOUG'а ALDRICH'а 26 июн 2017 :
VINNY APPICE: «DIO бы разозлился, узнай он о попытке SIMMONS'a запатентовать "козу"» 22 июн 2017 :
GENE SIMMONS сдал назад 19 июн 2017 :
GENE SIMMONS о желании запатентовать «козу» 19 июн 2017 :
Вдова ДИО ответила GENE SIMMONS 19 июн 2017 :
NIKKI SIXX ответил GENE SIMMONS на его попытки прибрать к рукам «козу» 19 июн 2017 :
GENE SIMMONS хочет запатентовать «козу» 6 июн 2017 :
Видео с выступления GENE SIMMONS 11 май 2017 :
GENE SIMMONS выпускает новую книгу 16 апр 2017 :
GENE SIMMONS считает, что условно-бесплатная система распространения музыки не работает 11 апр 2017 :
GENE SIMMONS почтил память Чака Берри 20 мар 2017 :
GENE SIMMONS почтил память Чака Берри 7 мар 2017 :
Видео с выступления GENE SIMMONS 17 фев 2017 :
GENE SIMMONS по-прежнему считает, что рок мёртв 6 окт 2016 :
GENE SIMMONS о Дональде Трампе 5 сен 2016 :
GENE SIMMONS: «По сути я никогда не пил» 20 июл 2016 :
GENE SIMMONS о мобильниках на концертах 4 июн 2016 :
GENE SIMMONS рассказал о своей любви к комиксам 20 май 2016 :
GENE SIMMONS считает, что известным людям стоило бы держать свои политические предпочтения при себе 20 май 2016 :
GENE SIMMONS: «Единственно верное лекарство от педофилии — смерть» 12 май 2016 :
Жена GENE SIMMONS'а поругалась с PAUL'ом STANLEY 11 май 2016 :
GENE SIMMONS извинился за свои слова о покойном Принсе 11 май 2016 :
GENE SIMMONS: "Принс ширялся и получил по заслугам" 30 апр 2016 :
Ещё один участник N.W.A. вступил в полемику о рэпе с GENE SIMMONS'ом 27 апр 2016 :
GENE SIMMONS почтил память Принса 16 апр 2016 :
GENE SIMMONS и ICE CUBE продолжают спорить о рэпе 10 апр 2016 :
GENE SIMMONS продолжил полемику о рэпе с участниками N.W.A. 9 апр 2016 :
Участники N.W.A. припомнили GENE SIMMONS'у его слова про смерть рэпа 31 мар 2016 :
GENE SIMMONS одобряет поведение Дональда Трампа 21 мар 2016 :
TALIB KWELI ответил GENE SIMMONS'y 18 мар 2016 :
GENE SIMMONS: «Надеюсь, рэп сдохнет» 14 мар 2016 :
PAUL STANLEY и GENE SIMMONS открыли бар 16 фев 2016 :
"The Demon" от GENE'a SIMMONS'a 18 окт 2015 :
GENE SIMMONS всё ещё считает, что рок мёртв 22 авг 2015 :
GENE SIMMONS не оценил новый сингл LAMB OF GOD 5 ноя 2014 :
GENE SIMMONS уверен, что у нового реюниона KISS нет шансов 23 окт 2014 :
GENE SIMMONS: «Успех — это свобода» 22 окт 2014 :
GENE SIMMONS по-прежнему считает, что рок мёртв 18 авг 2014 :
GENE SIMMONS принёс извинения за свои слова 16 мар 2009 :
GENE SIMMONS раскрывает название новой песни KISS 12 мар 2009 :
Новый бокс-сет от GENE SIMMONS 15 апр 2008 :
GENE SIMMONS снимется в японском кино
сегодня
: «Отрицаешь? Отрицай, но не подходи ко мне!» GENE SIMMONS
GENE SIMMONS способствует укреплению доверия общественности к безопасности вакцины COVID-19, как только она получит разрешение на экстренное использование от Управления по контролю за продуктами и лекарствами США.
«Последние три президента США — [Барак] Обама, [Джордж У.] Буш и [Билл] Клинтон — их будут вакцинировать в один и тот же день, просто чтобы доказать людям: "Нет, нет. Это законно. Потому что есть отрицание, есть Общество плоской Земли и "Инопланетяне съели домашнее задание моей собаки", и всё остальное, что душе угодно. Есть люди, которые не верят в маски: "Это всё обман"...»
Gene обратил внимание на людей, которые вызывающе скептически относятся к ношению масок, утверждая, что их отказ следовать правилам ставит под угрозу здоровье всех нас:
«Верь во что хочешь, но не общайся со мной. Хорошо? Если ты отрицатель, оставайся в тени. Я не хочу быть рядом с тобой. Потому что я не хочу поймать то, что у тебя есть. Дело не в тебе. Дело не в том, веришь ты в это или нет. Когда ты чихаешь, ты прикрываешь рукой рот. Если твоя собака покакает на землю, ты поднимаешь это. Но ты не хочешь носить маску?» VIDEO
timekiller61
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).