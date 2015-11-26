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GENE SIMMONS : «Отрицаешь? Отрицай, но не подходи ко мне!»



GENE SIMMONS способствует укреплению доверия общественности к безопасности вакцины COVID-19, как только она получит разрешение на экстренное использование от Управления по контролю за продуктами и лекарствами США.



«Последние три президента США — [Барак] Обама, [Джордж У.] Буш и [Билл] Клинтон — их будут вакцинировать в один и тот же день, просто чтобы доказать людям: "Нет, нет. Это законно. Потому что есть отрицание, есть Общество плоской Земли и "Инопланетяне съели домашнее задание моей собаки", и всё остальное, что душе угодно. Есть люди, которые не верят в маски: "Это всё обман"...»



Gene обратил внимание на людей, которые вызывающе скептически относятся к ношению масок, утверждая, что их отказ следовать правилам ставит под угрозу здоровье всех нас:



«Верь во что хочешь, но не общайся со мной. Хорошо? Если ты отрицатель, оставайся в тени. Я не хочу быть рядом с тобой. Потому что я не хочу поймать то, что у тебя есть. Дело не в тебе. Дело не в том, веришь ты в это или нет. Когда ты чихаешь, ты прикрываешь рукой рот. Если твоя собака покакает на землю, ты поднимаешь это. Но ты не хочешь носить маску?»













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