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GENE SIMMONS купил дом. Опять!



По сообщению TMZ, GENE SIMMONS купил новый дом в Беверли-Хиллз за 10,5 миллиона долларов. Дом занимает более 7 000 квадратных футов жилой площади и ещё 1 800 квадратных футов «элегантного пространства террасы». Сложный дизайн позволяет любоваться живописными видами из просторной кухни, столовой, гостиной, четырёх спален и пяти ванных комнат, библиотеки/галереи наверху и стеклянной части домашнего кинотеатра. Дом частично питается солнечной энергией, используя панели

на крыше для обогрева бассейна и полов, с лучевой системой подогрева.



Внутреннее убранство можно оценить на TMZ.







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