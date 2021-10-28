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Gene Simmons

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29 окт 2021 : 		 GENE SIMMONS купил дом. Опять!

23 окт 2021 : 		 GENE SIMMONS рассказал, почему продает дом через 4 месяца

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12 авг 2021 : 		 GENE SIMMONS: «Хотел бы, чтобы все приняли дозу!»

11 июл 2021 : 		 GENE SIMMONS заявил, что бывшие участники KISS принимают плохие решения в жизни

20 июн 2021 : 		 GENE SIMMONS встретился с членами конгресса

13 июн 2021 : 		 GENE SIMMONS отреагировал на просьбу политика изменить орбиту Луны

7 июн 2021 : 		 GENE SIMMONS купил дом

23 май 2021 : 		 GENE SIMMONS недоволен, что IRON MAIDEN не попали в ЗСРнР

31 мар 2021 : 		 GENE SIMMONS — о переезде в Неваду

27 мар 2021 : 		 GENE SIMMONS сражён документалкой Билли Айлиш

26 мар 2021 : 		 GENE SIMMONS купил дом

24 мар 2021 : 		 GENE SIMMONS: «Маски нацепили и вперде!»

15 мар 2021 : 		 GENE SIMMONS продает дом. Но дороже

13 мар 2021 : 		 GENE SIMMONS: «Почему я продолжаю утверждать, что рок мёртв»

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|||| сегодня

GENE SIMMONS купил дом. Опять!



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По сообщению TMZ, GENE SIMMONS купил новый дом в Беверли-Хиллз за 10,5 миллиона долларов. Дом занимает более 7 000 квадратных футов жилой площади и ещё 1 800 квадратных футов «элегантного пространства террасы». Сложный дизайн позволяет любоваться живописными видами из просторной кухни, столовой, гостиной, четырёх спален и пяти ванных комнат, библиотеки/галереи наверху и стеклянной части домашнего кинотеатра. Дом частично питается солнечной энергией, используя панели
на крыше для обогрева бассейна и полов, с лучевой системой подогрева.

Внутреннее убранство можно оценить на TMZ.

GENE SIMMONS Reportedly Buys Beverly Hills Mansion For $10.5 Million



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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Санчез


29 окт 2021, 12:26		Мистер кунилингус, иди риелтором работай

olly71


29 окт 2021, 12:53		Ну пока гастролей нет то почему бы не побарыжить недвигой ? Купил ноунейм дом и через время продал дом Джина Симмонса . Что у него за вкус ? Продал на днях дом больше похожий на офис и купил дом больше похожий на гостиницу . Вот у Хетфилда и Мастейна раньше были поместья очень уютные .


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