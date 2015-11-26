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GENE SIMMONS извинился перед DAVID'ом LEE ROTH'ом



GENE SIMMONS принёс извинения DAVID'у LEE ROTH'у:



«Мне очень жаль и стыдно, что я задел чувства David'а. Я тот парень, который увидел [VAN HALEN] в клубе [в 1970-х годах], подписал контракт с моей продюсерской компанией, привёз их в Нью-Йорк, записал их первую 24-трековую демо-запись из 15 песен и поддерживал группу. И фактически мы взяли David'а в качестве открывающей группы в турне [KISS "End Of The Road"]. И во время интервью... Вы слышите, как я говорю, это просто поток сознания... Я не хочу задеть чувства людей, и время от времени у меня начинается понос изо рта.



Я прочитал эту цитату, и каким-то образом они собрали всё в кучу... Думаю, я сказал что-то вроде: "Никто не мог сравниться с David'ом в расцвете сил — ни Robert Plant, ни Jagger, никто... Он был королём". А потом каким-то образом произошёл переход к Элвису, распростёртому на земле, толстому и голому, и я не хочу этого видеть. Я не говорил это в контексте David'a, но это неважно. Важно то, что я задел его чувства, а это важнее, чем намерение. Поэтому я искренне прошу прощения за это. Я не хотел задеть его чувства. Это напоминает мне парня, который выходит из грузовика и говорит: "Эй, извини, приятель. Я не хотел тебя сбивать". Ну и какая, на хрен, разница? Тебя переехали».



На вопрос о том, считает ли он, что причиной того, что Roth почувствовал себя таким оскорблённым его комментариями, является тот факт, что он уважает Gene'а и ценит его мнение, Simmons ответил:



«Я не знаю. Не-а. Я не думаю, что кому-то есть дело до того, что я думаю, и так и должно быть — нужно относиться ко всем как бы на равных. У меня тоже могут быть проблемы — даже Папа Римский какает каждый день. Знаете, это своего рода человеческий фактор. Я не лучше тебя; ты не лучше меня. И чувства — это касается и Папы Римского, который хороший парень и всё такое — чувства человеческие. И любой может ранить ваши чувства. Я имею в виду, вы можете быть королём чего угодно, а ребёнок может подойти и сказать: "Эх, ты воняешь", на глазах у всех остальных, и это может ранить ваши чувства.



Так что из-за этого я очень сожалею. Я никогда не хотел ранить его чувства. Но по тому, как прозвучали слова, да, я могу понять, что так могло показаться. Это не было моим намерением».







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