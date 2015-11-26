GENE SIMMONS извинился перед DAVID'ом LEE ROTH'ом

«Мне очень жаль и стыдно, что я задел чувства David'а. Я тот парень, который увидел [VAN HALEN] в клубе [в 1970-х годах], подписал контракт с моей продюсерской компанией, привёз их в Нью-Йорк, записал их первую 24-трековую демо-запись из 15 песен и поддерживал группу. И фактически мы взяли David'а в качестве открывающей группы в турне [KISS "End Of The Road"]. И во время интервью... Вы слышите, как я говорю, это просто поток сознания... Я не хочу задеть чувства людей, и время от времени у меня начинается понос изо рта.
Я прочитал эту цитату, и каким-то образом они собрали всё в кучу... Думаю, я сказал что-то вроде: "Никто не мог сравниться с David'ом в расцвете сил — ни Robert Plant, ни Jagger, никто... Он был королём". А потом каким-то образом произошёл переход к Элвису, распростёртому на земле, толстому и голому, и я не хочу этого видеть. Я не говорил это в контексте David'a, но это неважно. Важно то, что я задел его чувства, а это важнее, чем намерение. Поэтому я искренне прошу прощения за это. Я не хотел задеть его чувства. Это напоминает мне парня, который выходит из грузовика и говорит: "Эй, извини, приятель. Я не хотел тебя сбивать". Ну и какая, на хрен, разница? Тебя переехали».
На вопрос о том, считает ли он, что причиной того, что Roth почувствовал себя таким оскорблённым его комментариями, является тот факт, что он уважает Gene'а и ценит его мнение, Simmons ответил:
«Я не знаю. Не-а. Я не думаю, что кому-то есть дело до того, что я думаю, и так и должно быть — нужно относиться ко всем как бы на равных. У меня тоже могут быть проблемы — даже Папа Римский какает каждый день. Знаете, это своего рода человеческий фактор. Я не лучше тебя; ты не лучше меня. И чувства — это касается и Папы Римского, который хороший парень и всё такое — чувства человеческие. И любой может ранить ваши чувства. Я имею в виду, вы можете быть королём чего угодно, а ребёнок может подойти и сказать: "Эх, ты воняешь", на глазах у всех остальных, и это может ранить ваши чувства.
Так что из-за этого я очень сожалею. Я никогда не хотел ранить его чувства. Но по тому, как прозвучали слова, да, я могу понять, что так могло показаться. Это не было моим намерением».
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).